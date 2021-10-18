Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 млн

Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения COVID-19:
Москва — 6823 (1 719 414 за все время),
Санкт-Петербург — 3097 (663 639),
Московская область — 2768 (480 284),
Самарская область — 915 (1 270 501),
Нижегородская область — 715 (180 522).
За прошедшие сутки умерли 998 заболевших коронавирусом, общее число умерших достигло 224 310. За сутки выздоровел 16 431 человек, всего — 7 017 055.
Как выяснил «Ъ», несколько групп столичных родителей направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет из-за пилотного тестирования школьников на коронавирус. Заявители требуют проверить эксперимент по экспресс-диагностике учащихся «на предмет соответствия законодательству». Другие родители считают проверки на коронавирус правильным начинанием, которое может помочь избежать перевода учащихся на дистант.