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11:44 (мск), источник: Коммерсантъ

Число заболевших COVID-19 в России превысило 8 млн

За день в России зарегистрировали 34 325 случаев заражения коронавирусом, это рекордное значение с начала пандемии, свидетельствуют данные оперштаба. Это на 0,06% больше, чем накануне (34 303). Общее число заболевших выросло до 8 027 012. Умерло от коронавируса за сутки 998.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
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Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения COVID-19:

Москва — 6823 (1 719 414 за все время),

Санкт-Петербург — 3097 (663 639),

Московская область — 2768 (480 284),

Самарская область — 915 (1 270 501),

Нижегородская область — 715 (180 522).

За прошедшие сутки умерли 998 заболевших коронавирусом, общее число умерших достигло 224 310. За сутки выздоровел 16 431 человек, всего — 7 017 055.

Как выяснил «Ъ», несколько групп столичных родителей направили более 300 жалоб в прокуратуру и Следственный комитет из-за пилотного тестирования школьников на коронавирус. Заявители требуют проверить эксперимент по экспресс-диагностике учащихся «на предмет соответствия законодательству». Другие родители считают проверки на коронавирус правильным начинанием, которое может помочь избежать перевода учащихся на дистант.

Новость дополняется.

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