«В шоковом состоянии»: арестованный основатель Group-IB пожаловался на условия в СИЗО

Основатель Group-IB Илья Сачков, арестованный по делу о госизмене, пожаловался на условия содержания в СИЗО «Лефортово». Об этом Forbes рассказал член московской Общественной наблюдательной комиссии Александр Хуруджи, посетивший предпринимателя в изоляторе.
Сачков находится в одиночной камере, и у него главная жалоба в том, что он полностью отрезан от внешнего мира. Он говорит, что до него не доходят газеты, у него нет телевидения, так как не работает, ему не доходят письма. Оказался в полном информационном вакууме.
Александр Хуруджичлен московской Общественной наблюдательной комиссии
У Сачкова также были «классические жалобы на матрасы и подушки, что на них невозможно спать, но это мы часто слышим от заключенных», добавил представитель ОНК.
Кроме того, основатель Group-IB рассказал, что из-за болезни ему необходимо диетическое питание, однако в СИЗО ему не предлагают необходимые продукты, хотя это и предусмотрено правилами содержания, рассказал Хуруджи.
По его словам, Сачков рассказал, что ему в СИЗО поступило 25 писем, но ему не позволяют их читать. Кроме того, предприниматель сообщил, что пытался отправить 17 писем, но их не доставляют до адресата, пересказал правозащитник. «Из-за этого он не может сообщить о том, какие передачки ему нужны. В частности, ему нужна теплая одежда, потому что сейчас он смог получить только спортивный костюм, а впереди зима. Также ему необходимы средства гигиены — мыло, бритва и подобные вещи. Также ему, возможно, потребуются медикаменты», — рассказал Хуруджи.
Сачков находится в хорошей физической форме: у него нет следов побоев, внешне он спокоен и разумен, однако «находится в шоковом состоянии»: по нему видно, что он до сих пор не осознает, что с ним произошло и почему, рассказал правозащитник.
Хуруджи также отметил, что Сачкову запретили говорить, кто является его адвокатом. «На этот мой вопрос меня прервали и сказали, что он не относится к делу, и не дали Илье ответить», — отметил представитель ОНК.
Сачкова арестовали 28 сентября. Ему предъявлено обвинение в госизмене. Эта статья Уголовного кодекса предусматривает до 20 лет лишения свободы. Детали дела неизвестны, но источник ТАСС сообщал, что Сачков не признает вину в передаче секретных данных иностранной разведке.
После ареста предпринимателя его мать написала письмо президенту Владимиру Путину, в котором назвала сына настоящим патриотом, не способным навредить стране. «При всем уважении к ФСБ, все помнят, сколько достойнейших людей, цвет нации, были загублены как “враги народа”. История повторяется?» — написала она.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя письмо, заявил, что в Кремле не видели письмо, но понимают эмоциональное состояние матери Сачкова, так как против ее сына выдвигаются серьезные обвинения.
Сачков в 2016 году вошел в рейтинг американского Forbes «30 до 30». Россиянина включили в список 30 самых перспективных предпринимателей в области технологий.