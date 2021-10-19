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13:19 (мск), источник: Ведомости

В Орловской области закончились койки для пациентов с COVID-19

Свободных коек для лечения пациентов с коронавирусом в Орловской области нет из-за роста заболеваемости, сообщил губернатор Андрей Клычков в своем аккаунте в Instagram.

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Источник: РИА "Новости"

«У нас 1 854 койки (для лечения COVID-19. — Ведомости) было подготовлено, на сегодняшний день коек свободных нет. Конечно, по максимуму будут высвобождать, находить возможности, но на данный момент времени коек свободных нет, и это вызывает серьезные опасения», — отметил Клычков. Он добавил, что открывать новые койки не так просто: каждая койка должна быть обеспечена кислородом, лекарствами и медперсоналом.

По словам Клычкова, коек не хватает из-за роста заболеваемости коронавирусом в регионе. За неделю среднесуточный показатель заболеваемости вырос с 25,3 до 30,4 случаев на 100 тыс. населения. Заболеваемость растет во всех возрастных группах.

На сайте полпреда президента в Уральском федеральном округе Владимира Якушева говорится, что в регионах Урала также занято 93% коек для пациентов с коронавирусом из 27 тыс.

Растет число случаев пациентов с среднем, тяжелом состоянии и состоянии крайней тяжести. Ситуацию усугубляет рост заболеваемости ОРВИ и гриппом.

За последние сутки в России выявлено 33 740 случаев заражения коронавирусом. 19 октября установлен новый антирекорд по смертности от коронавируса — 1015 человек. Почти все регионы России ввели или анонсировали обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, которые часто контактируют с людьми. По подсчетам ТАСС, этого пока не сделали четыре региона. По мнению властей, вакцинация от коронавируса поможет снизить его распространение. По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, более 51 млн россиян сделали прививки первым компонентом вакцины, вторым — около 47,6 млн.

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