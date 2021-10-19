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18:47 (мск), источник: Газета.Ру

NBC: ФБР проводит обыск в доме Дерипаски в Вашингтоне

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США проводят обыск в доме российского промышленника Олега Дерипаски в Вашингтоне. Об этом сообщает корреспондент телеканала NBC.

Ранее ФБР и федеральные прокуроры начали расследование в отношении компании Intertech Corporation из-за поставок лабораторного оборудования российской компании, находящейся под санкциями США.

В отношении российской Intertech Instruments администрация Джо Байдена ввела санкции в связи с ее «предполагаемой ролью в поставках российского оружия массового уничтожения».

Согласно судебным документам, должностные лица корпорации Intertech «намеренно фальсифицировали отгрузочные документы, избегали и обходили правила экспортного соответствия и вводили в заблуждение конечных пользователей», когда они отправляли научные инструменты получателям в России.

В заявке на обыск сказано, что среди получателей поставок «Интертеха», в том числе фигурировала ФСБ.

Неясно, какие именно товары Intertech Corporation поставляла в Россию, однако предыдущие экспортные ограничения, наложенные на предполагаемую российскую дочернюю компанию, указывают на опасения по поводу утечки в программы российского правительства по химическому и биологическому оружию.

Во время загрузки произошла ошибка.
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