Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США

Ранее сегодня, 19 октября, телеканал NBC News сообщил, что сотрудники ФБР США проводят «правоохранительные действия» в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Причина обыска не уточнялась.
«РИА Новости» со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия сообщает, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что эта корпорация связана с Олегом Дерипаской. Согласно кадастровым документам, двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м. был куплен в мае 2006 года за $15 млн.
В 2018 году издание The New York Post сообщало, что Олегу Дерипаске принадлежит дом Нью-Йорке. По данным издания, бизнесмен приобрел его в 2008 году за $42,5 млн.
Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Вашингтон снял санкции с его активов — En+ и «Русала» — после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.