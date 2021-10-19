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20:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Представитель Дерипаски подтвердил обыски в домах его семьи в США

Представитель Олега Дерипаски подтвердил «Ъ», что сейчас проходят обыски в домах, принадлежащих родственникам бизнесмена, в Нью-Йорке и Вашингтоне. Следственные действия проводятся на основании двух судебных ордеров, связанных с американскими санкциями. Сам Дерипаска собственником домов не является, уточнил его представитель.

Ранее сегодня, 19 октября, телеканал NBC News сообщил, что сотрудники ФБР США проводят «правоохранительные действия» в доме Олега Дерипаски в Вашингтоне. Причина обыска не уточнялась.

«РИА Новости» со ссылкой на кадастровые документы округа Колумбия сообщает, что дом принадлежит зарегистрированной в Делавэре корпорации Hestia International LLC. Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что эта корпорация связана с Олегом Дерипаской. Согласно кадастровым документам, двухэтажный дом с жилой площадью 1080 кв. м. был куплен в мае 2006 года за $15 млн.

В 2018 году издание The New York Post сообщало, что Олегу Дерипаске принадлежит дом Нью-Йорке. По данным издания, бизнесмен приобрел его в 2008 году за $42,5 млн.

Минфин США в 2018 году ввел санкции в отношении Олега Дерипаски. Вашингтон снял санкции с его активов — En+ и «Русала» — после того, как бизнесмен отказался от контроля над ними.

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