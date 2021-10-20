07:13 (мск), источник: Коммерсантъ
Forbes: экспертиза по делу Раковой и Зуева была готова до обращения потерпевшей в полицию
Подозреваемым в деле бывшего заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева является и.о. гендиректора Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Он отмечает, что она подала короткое заявление в полицию 3 августа, однако до этого сотрудники полициисами заказали у Российской академии образования (РАО) проверку контрактов фонда с «Шанинкой».