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07:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Forbes: экспертиза по делу Раковой и Зуева была готова до обращения потерпевшей в полицию

Подозреваемым в деле бывшего заместителя министра просвещения и вице-президента Сбербанка Марины Раковой и ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева является и.о. гендиректора Фонда новых форм развития образования Юлия Пономарева, сообщает Forbes со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела. Он отмечает, что она подала короткое заявление в полицию 3 августа, однако до этого сотрудники полициисами заказали у Российской академии образования (РАО) проверку контрактов фонда с «Шанинкой».

Источник: РИА "Новости"

Юлия Пономарева просила полицию проверить проверку в отношении неустановленных лиц и изучить два контракта фонда с Шанинкой, выполненных по проекту «Учитель будущего» (входит в национальный проект «Образование»).

Позднее следователи показали госпоже Пономаревой результаты экспертизы, проведенной РАО, и она согласилась с ее выводами, отмечает Forbes.
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РАО возглавляет экс-министр просвещения Ольга Васильева, заместителем которой была госпожа Ракова. Ранее «Медуза» (объявлена в РФ СМИ-иноагентом) со ссылкой на источник, близкий к министерству, сообщал, что между госпожами Васильевой и Раковой во время работы в министерстве был острый конфликт.

Марина Ракова является фигуранткой дела о хищении более 50 млн руб., выделенных на реализацию госконтрактов, 7 октября суд арестовал ее по обвинению в мошенничестве.

19 октября Сергею Зуеву, ранее задержанному по тому же делу, предъявили обвинение в мошенничестве, он находится под домашним арестом.

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