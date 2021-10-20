Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
7Семь сохранившихся чудес света показали на фото
11:55 (мск), источник: Коммерсантъ

В России смертность от коронавируса второй день подряд обновила суточный максимум

В России за прошедшие сутки умерли 1028 заболевших коронавирусом. Это на 1,18% больше, чем накануне (1015), и максимум с начала пандемии. Напомним, сегодня Владимир Путин обсудит с членами правительства предложение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По неподтвержденной пока официально информации СМИ, власти Москвы рассматривают возможность ввести на этот период краткосрочный локдаун: закроют ТЦ, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, запретят массовые мероприятия.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

Общее число умерших достигло 226 353, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Регионы—лидеры по числу смертей:

Москва — 76 (с начала пандемии — 30 381);.

Санкт-Петербург — 62 (23 094);.

Нижегородская область — 40 (7 285);.

Краснодарский край — 39 (6 934);.

Свердловская область — 38 (7 124).

За день в России зарегистрировали 34 073 случая заражения коронавирусом. Это на 0,99% больше, чем вчера (33 740). Общее число заболевших выросло до 8 094 825. За сутки выздоровели 25 231 человек, всего — 7 065 712.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

Москва — 5847 (за все время — 1 737 784),

Санкт-Петербург — 3274 (673 230),

Московская область — 2590 (488 597),

Самарская область — 930 (119 845),

Нижегородская область — 728 (182 680).

По данным Минздрава, с начала октября рост числа активных случаев заболевания коронавирусом составил почти 23%. Татьяна Голикова предложила ввести в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября, ее идею обсудят сегодня на совещании с президентом. В Москве уже ужесточили ограничения из-за COVID-19: работодатели должны перевести на удаленку 30% сотрудников, а пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями рекомендована самоизоляция.

 Смертность увязали с доходами
Страшней вакцины зверя нет
Глава штаба обороны Британии назвал Россию критической угрозой
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19
Появилось первое фото Поклонской в дипломатическом мундире
Из-за наводнения пара из Индии приплыла на свою свадьбу в казане
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
В МВД избавились от пистолета Макарова
Gnezdo.ru
Вот главные ошибки США в Афганистане: их 3
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Еще одно союзное государство запросило помощь РФ
Чего лишилась Украина из-за войны на Донбассе
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 450
На вакцинированных новая напасть? 247
Я календарь переверну, и снова... 3 воскресенье октября)) 96
Машина российской сборки, европейская, 140-150 л.с. 78
Кино
Сергей Безруков госпитализирован с коронавирусом 48-летний актер показал фото из больничной палаты
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что отныне запрещено возить в машине россиянам
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Козловский и Акиньшина больше не скрывают чувства
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь