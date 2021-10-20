11:55 (мск), источник: Коммерсантъ
В России смертность от коронавируса второй день подряд обновила суточный максимум
В России за прошедшие сутки умерли 1028 заболевших коронавирусом. Это на 1,18% больше, чем накануне (1015), и максимум с начала пандемии. Напомним, сегодня Владимир Путин обсудит с членами правительства предложение объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По неподтвержденной пока официально информации СМИ, власти Москвы рассматривают возможность ввести на этот период краткосрочный локдаун: закроют ТЦ, рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, запретят массовые мероприятия.