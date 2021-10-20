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14:03 (мск), источник: Секрет Фирмы

«Тупицы из Вашингтона». Дерипаска отреагировал на обыски домов в США

Миллиардер Олег Дерипаска отреагировал на обыски связанных с ним домов в Вашингтоне и Нью-Йорке. Российский бизнесмен назвал действия агентов ФБР «шоу абсурда», а также высмеял кражу продуктов из домов. По мнению Дерипаски, власти обвиняют его в подтасовке результатов выборов в президенты США, чтобы отвлечь граждан страны от экономических проблем.

Источник: РИА "Новости"

Совладелец «Русала» назвал «байкой» рассказы о большом влиянии русских бизнесменов на результаты американских выборов в 2016 году. «Пора признать очевидное: Трамп победил, конечно, не сам! Ему помогли эти тупицы из Вашингтона, которые так задолбали свой электорат, что он был готов голосовать за кого угодно (хоть за опереточного персонажа, но не за погрязших во взятках представителей клана Клинтон)», — заявил Дерипаска в своём Telegram-канале.

Бизнесмен считает, что американские власти уже 10 лет рассказывают гражданам государства «брехню об ужасных русских». Но вскоре им придётся остановиться, потому что государство не сможет и дальше замалчивать экономические проблемы — внешний долг в размере $30 млрд, укрепление влияния Китая, а также проблемы в энергетике — страна утратила передовые позиции в использовании ядерного топлива.

При этом Дерипаска подчеркнул, что на самом деле россияне хотели бы единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока с процветающим населением и неповрежденной природой, поэтому действия властей США кажутся ему мракобесными и абсурдными.

«Хочется спросить: ###### (много) ли денег Путина нашли вчера в этих заброшенных домах? Удалось ли подкрепиться прокисшим джемом из кладовок и парой бутылок водки, ########## (украденных) в лучших традициях большевистских швондеров во время обыска?» — иронично заключил Дерипаска.

Обыски в домах, связанных с Олегом Дерипаской, прошли во вторник 19 октября. По неофициальным данным, миллиардера обвиняют во вмешательстве в выборы. Опрошенные «Секретом фирмы» эксперты отметили, что причиной обыска могут быть санкции и возможный передел рынка.

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Наталья Лекомцева

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