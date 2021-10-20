Четверых россиян арестовали в Турции по обвинению в шпионаже

В публикации приводятся фамилии задержанных — это граждане России Абдулла Абдуллаев, Равшан Ахмедов, Беслан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, граждане Украины и Узбекистана Игорь Ефрим и Амир Юсупов.
Подозреваемых передали пенитенциарное учреждение в стамбульском районе Малтепе, утверждает издание.
Отмечается, что подозреваемые готовили вооруженную акцию против чеченских оппозиционеров в Турции, а также занимали поставкой оружия.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что побывал в нескольких городах в Турции, но не нашел там «шайтанов» из республики.
Накануне телеканал CNN Turk сообщил, что турецкие спецслужбы задержали шесть человек с паспортами Российской Федерации по подозрению в шпионаже. По данным канала, рейды проводились в Стамбуле и Анталье. При этом о национальности задержанных не сообщалось.