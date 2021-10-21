Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 20 октябряОткрытие Московского цирка на Цветном бульваре, освобождение Белграда, экспедиция Амундсена и другие события этого дня в истории
Фоторепортажи
10Названы 10 крупнейших стихийных бедствий за последние 100 лет
24Названы победители EPSON International Pano Awards 2021
00:05 (мск), источник: Коммерсантъ

Атакована американская база в Сирии

Пять беспилотников атаковали американскую базу ат-Танф на юге-востоке Сирии, сообщает арабский телеканал «Аль-Маядин». По его информации, целью атаки были казармы, на территории базы возник пожар.

Источник: AP 2021

Атаку также подтвердили агентству Reuters американские официальные лица, подробности они не раскрыли. Сообщений о жертвах среди американцев в результате взрыва не поступало. Официальные лица на условия анонимности заявили, что пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение, отмечает Reuters.

По одной из версий, атака была совершена со стороны Ирака. Однако источник из службы безопасности Ирака, связанный с международной коалицией, сообщил RT Arabic, что «атака была нанесена с территории Сирии, а не Ирака». Он также добавил, что «у сил международной коалиции была информация об этом нападении».

В соцсетях появились предположения, что атака — это месть за удар Израиля по Сирии неделю назад.

В среду, 13 октября, с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай—Бейрут и Багдад—Дамаск.

Сразу после этой атаки в проиранском агентстве новостей UNews было опубликовано заявление так называемого «Штаба операций союзников Сирии», в котором был обещан «суровый ответ» на «недавнюю израильскую агрессию».

Марианна Беленькая.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Смертность увязали с доходами
Страшней вакцины зверя нет
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября
Нерабочие дни объявили в России: как это скажется на зарплате
Минпромторг объяснил, кто продолжит работу в нерабочие дни
«Зенит» уступил «Ювентусу» в Лиге чемпионов
Ученые выяснили, какие вакцины дают более стойкий иммунитет
С 1 ноября увеличат доплаты: кто сможет получать больше
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Авто
Путин объявил нерабочие дни: куда можно уехать в эти даты? Авто Mail.ru рассказывает о пяти городах, куда можно отправиться на автомобиле на длинные ноябрьские праздники
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Добронравов отреагировал на смерть звезды "Сватов"
Приезд Навальной в ФРГ вызвал шквал недовольства
Годами любили его, не зная настоящей фамилии
Реакция крымчанки на истребители РФ удивила
Леди
67-летнюю Лайму Вайкуле не узнали на архивном фото Артистка разместила в сети кадр с Андреем Макаревичем
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь