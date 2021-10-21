Атакована американская база в Сирии

Атаку также подтвердили агентству Reuters американские официальные лица, подробности они не раскрыли. Сообщений о жертвах среди американцев в результате взрыва не поступало. Официальные лица на условия анонимности заявили, что пока рано говорить, кто несет ответственность за нападение, отмечает Reuters.
По одной из версий, атака была совершена со стороны Ирака. Однако источник из службы безопасности Ирака, связанный с международной коалицией, сообщил RT Arabic, что «атака была нанесена с территории Сирии, а не Ирака». Он также добавил, что «у сил международной коалиции была информация об этом нападении».
В соцсетях появились предположения, что атака — это месть за удар Израиля по Сирии неделю назад.
В среду, 13 октября, с 23:35 до 23:39 четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля вошли в воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф и нанесли удар по заводу переработки фосфатных руд в районе Пальмиры. Сирийским военным руководством было принято решение не применять средства ПВО, поскольку в момент атаки израильской авиации в зоне поражения зенитных комплексов находились два гражданских пассажирских воздушных судна, следовавших по маршрутам Дубай—Бейрут и Багдад—Дамаск.
Сразу после этой атаки в проиранском агентстве новостей UNews было опубликовано заявление так называемого «Штаба операций союзников Сирии», в котором был обещан «суровый ответ» на «недавнюю израильскую агрессию».