Участникам бригады налетчиков из ФСБ запросили внушительные сроки

Гособвинитель Владимир Гринько предложил суду с учетом личности подсудимых, обстоятельств их противоправных деяний и степени общественной опасности приговорить полностью признавших свою вину внука начальника кафедры Академии ФСБ Валентина Карелина Александра Карелина, служившего в управлении «К» службы экономической безопасности (СЭБ) спецслужбы, и экс-сотрудника управления «В» («Вымпел») ЦСН ФСБ Дмитрия Капышкина к восьми годам заключения, оштрафовать их на 100 тыс. и 200 тыс. руб., а также лишить званий майора и капитана запаса соответственно.
Для частично признавших свою вину старшего лейтенанта управления «К» СЭБ Артура Власова прокурор запросил 12 лет и штраф в 700 тыс. руб. ; для капитана управления «А» («Альфа») ЦСН Романа Оболенского — десять лет со штрафом 500 тыс. руб. ; его коллега — капитан Владимир Урусов должен отсидеть десять лет и выплатить 400 тыс. руб., а старший прапорщик Хетаг Маргиев — девять лет и заплатить 100 тыс. руб.
В свою очередь, для бывшего сотрудника правоохранительных органов Дмитрия Казанцева обвинитель запросил 11 лет со штрафом 700 тыс. руб., а для не признающего своей вины в разбое бывшего сотрудника ФНС Дмитрия Чиквина — девять лет и шесть месяцев, а также штраф в 300 тыс. руб.
Кроме того, гособвинитель попросил суд солидарно взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего 97 млн руб., а также обратить в счет гражданского иска изъятые у подсудимых порядка 15 млн.
Уголовное дело по ч. 4 ст. 162 (разбой, совершенный организованной группой, в особо крупном размере) УК было возбуждено в июне 2019 года. Незадолго до этого официально нигде не работающий Александр Юмаранов приехал в банк «Металлург», расположенный на улице Ивана Бабушкина, чтобы обменять на доллары 136 млн руб. Помочь с обменом ему должен был предприниматель Борис Караматов, с которым они ранее не раз проводили подобные операции. При этом следует отметить, что господин Караматов находился в розыске по делу о хищении (ч. 4 ст. 159 УК) коммерческой недвижимости, оцениваемой более чем в $1 млрд, у застреленного в Подмосковье основателя торговых сетей «Партия» и «Домино» Александра Минеева. Теперь его разыскивают уже в рамках двух уголовных дел.
Предположительно, Борис Караматов через некоего Дзуцева, также объявленного в розыск, сообщил о предстоящем обмене спецназовцу Маргиеву, который из своих знакомых и собрал группу налетчиков.
Под видом спецоперации в банке они отобрали у потерпевшего деньги и скрылись. По некоторым данным, наводчику досталось 68 млн руб. Остальные деньги разбойники поделили в квартире бывшего сотрудника прокуратуры Константина Жарова (в июле 2020 года осужден на восемь лет и десять месяцев) на Шелепихинской набережной. В ходе следствия обвиняемые вернули 32 млн руб., которые были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Следует отметить, что на одном из последних судебных заседаний потерпевший Юмаранов со своим адвокатом обратился к суду с ходатайством о снятии ареста с автомобилей и квартир, которыми подсудимые были готовы возместить ему ущерб. При этом господин Юмаранов заявил, что у него претензий к некоторым подсудимым больше нет, так как теперь он сможет распорядиться их имуществом по своему усмотрению. Однако против снятия ареста выступил прокурор Гринько, а судья Алексей Дерипко отложил рассмотрение этого вопроса до вынесения приговора.
Сегодня в прениях сторон выступят адвокаты подсудимых.
По словам адвоката Владимира Урусова Ирины Добросельской, с позицией гособвинителя согласиться просто невозможно.
«По логике прокуратуры, почти самое суровое наказание должны понести лица, находившиеся на второстепенных ролях при совершении данного преступления, — отметила защитник.— Это два гражданских лица, которые случайно оказались на месте происшествия. Один из них просто неудачно подвез приятеля до банка и, ничего не подозревая, сидел и ждал его в машине. А другой, будучи неосведомленным о преступных намерениях своего приятеля, сопровождал его в банке». По словам госпожи Добросельской, несоразмерные сроки затребованы также для спецназовцев Урусова и Оболенского, которые не участвовали ни в организации преступления, ни в дальнейшей дележке денег. При этом они возместили потерпевшему часть ущерба, принесли ему извинения, имеют положительные характеристики и государственные награды. По версии защитника, длительные сроки — это ответная реакция «на отказ ребят оговаривать себя и своих друзей».