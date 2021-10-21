Секретные данные об атомных подлодках США могли достаться Франции

Автор статьи отмечает, что такое предположение сделано на основе того, что супруги пытались передать документы союзнику США, а также некоторых особенностях текста письма, которое Тоэби отправили своему контакту.
Отмечается, что французы после получения первой партии документов в апреле 2020 года передали информацию об этом в Федеральное бюро расследований (ФБР) лишь в декабре.
После этого был назначен специальный агент для расследования этого дела, с которым впоследствии и контактировали Тоэби.
Арестованная чета уже заявила о своей невиновности в шпионаже в пользу иностранной державы.
11 октября стало известно, что сотрудник ФБР, который представился инженеру Джонатану Тоэби иностранным агентом, обнаружил синюю карту памяти, завернутую в пластик и помещенную между двумя ломтиками хлеба в сэндвичах с арахисовым маслом.
Джонатан Тоэби работал над реактором ядерной подводной лодки класса «Вирджиния» с 2012 года, а также над технологией, которая делает эти подводные лодки особенно тихими — и, следовательно, незаметными для любого противника.
10 октября власти Соединенных Штатов обвинили Джонатана Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение.