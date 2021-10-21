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08:29 (мск), источник: Известия

Секретные данные об атомных подлодках США могли достаться Франции

Франция могла оказаться тем государством, которому инженер ВМС США Джонатан Тоэби и его жена Диана пытались продать информацию об американских атомных подводных лодках. Об этом пишет издание Slate.

Источник: U.S. Navy

Автор статьи отмечает, что такое предположение сделано на основе того, что супруги пытались передать документы союзнику США, а также некоторых особенностях текста письма, которое Тоэби отправили своему контакту.

Отмечается, что французы после получения первой партии документов в апреле 2020 года передали информацию об этом в Федеральное бюро расследований (ФБР) лишь в декабре.

После этого был назначен специальный агент для расследования этого дела, с которым впоследствии и контактировали Тоэби.

Арестованная чета уже заявила о своей невиновности в шпионаже в пользу иностранной державы.

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11 октября стало известно, что сотрудник ФБР, который представился инженеру Джонатану Тоэби иностранным агентом, обнаружил синюю карту памяти, завернутую в пластик и помещенную между двумя ломтиками хлеба в сэндвичах с арахисовым маслом.

Джонатан Тоэби работал над реактором ядерной подводной лодки класса «Вирджиния» с 2012 года, а также над технологией, которая делает эти подводные лодки особенно тихими — и, следовательно, незаметными для любого противника.

10 октября власти Соединенных Штатов обвинили Джонатана Тоэби и его жену Диану в передаче секретной информации другому государству. Супругам грозит пожизненное заключение.

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