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10:28 (мск), источник: Газета.Ру

Второй блок Ростовской АЭС отключен из-за отклонений в работе

Второй энергоблок Ростовской атомной электростанции отключен от сети из-за отклонений в работе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Ростовской АЭС.

Источник: РИА "Новости"

«Второй блок отключен от сети ночью по неотложной заявке для проведения регламентных работ на теплоэнергетическом оборудовании», — сказал собеседник агентства.

При этом, по его словам, утечек на АЭС не было, а ремонтные работы ведутся в штатном режиме.

Об утечке пара на Ростовской АЭС стало известно ранее, 21 октября. Отмечается, что в результате инцидента была остановлена работа 2-го энергоблока.

По предварительным данным, никто не пострадал, радиационный фон на территории АЭС в пределах нормы, в настоящее время действуют три энергоблока. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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