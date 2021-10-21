Росэнергоатом: отключение энергоблока Ростовской АЭС безопасно

«21 октября 2021 года в 0:54 (мск) на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе», — сообщается в Telegram-канале Росэнергоатома.
Во втором энергоблоке циркулирует чистая нерадиоактивная вода, отмечает концерн. «Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», — сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что работа энергоблока на ростовской АЭС остановлена из-за утечки пара.
На Ростовской АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000, их установленная мощность — 1 МВт. На станции четыре энергоблока. Они были введены в промышленную эксплуатацию в 2001, 2010, 2015 и 2018 годах. АЭС обеспечивает свыше 30% годовой выработки электроэнергии на Юге России.