Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Жительница Турции признана самой высокой женщиной в мире (фото) До этого ей принадлежал титул самого высокого в мире подростка
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
1010 принадлежностей из школы, которые навсегда ушли в прошлое
11:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Росэнергоатом: отключение энергоблока Ростовской АЭС безопасно

Росэнергоатом подтвердил утечку пара на Ростовской атомной электростанции, расположенной в 16 км от Волгодонска. Причиной этого стал дефект сварного шва. Второй энергоблок отключили от сети, однако «нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», пишет концерн. Радиационный фон на Ростовской АЭС и прилегающей территории в норме.

Источник: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«21 октября 2021 года в 0:54 (мск) на энергоблоке № 2 Ростовской АЭС в ходе обхода персоналом было зафиксировано парение из-за дефекта сварного шва на трубопроводе диаметром 18 миллиметров, относящемся к системе контроля уровня и влажности пара в парогенераторе», — сообщается в Telegram-канале Росэнергоатома.

Во втором энергоблоке циркулирует чистая нерадиоактивная вода, отмечает концерн. «Для осуществления необходимых ремонтных работ второй энергоблок по согласованной в установленном порядке заявке отключен от сети, так как на горячем оборудовании это сделать невозможно. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что работа энергоблока на ростовской АЭС остановлена из-за утечки пара.

На Ростовской АЭС эксплуатируются реакторы типа ВВЭР-1000, их установленная мощность — 1 МВт. На станции четыре энергоблока. Они были введены в промышленную эксплуатацию в 2001, 2010, 2015 и 2018 годах. АЭС обеспечивает свыше 30% годовой выработки электроэнергии на Юге России.

 Смертность увязали с доходами
Страшней вакцины зверя нет
В России запретили к продаже более 60 моделей Samsung
Продержался 17 секунд. Все поражения Федора Емельяненко в ММА
В России выявили новый штамм коронавируса AY.4.2
Минпромторг решил обезопасить производство конопли от полиции
Кремль подтвердил планы по большой пресс-конференции Путина
Байден осудил испытания в Китае гиперзвуковой ракеты
Gnezdo.ru
Как начать зарабатывать на том, что умеете? Совет
5 причин, почему каршеринг выгоднее своего авто
Печальная новость для тех, у кого есть жилье в РФ
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Hi-Tech
Салфетка за 2000 рублей: самый безумный анонс Apple Вероятно, шутить о новинке в сети будут долго
Горячие темы на Авто
И проснёмся все бохатыми. 492
Кем должен быть следующий президент? 333
вечерняя тема... 90
Машина российской сборки, европейская, 140-150 л.с. 81
Кино
Умер актер, сыгравший Мориарти в советском «Шерлоке Холмсе» Виктор Евграфов скончался на 74-м году жизни
Товары для дома
20 крутых товаров для борьбы с грязью и пылью
Cуперполезные находки с AliExpress, которые сделают жизнь проще
Что купить, если вы фанат сериала «Игра в кальмара»
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
Gnezdo.ru
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Модели в СССР и сейчас: такая разница
Планы Кремля по Донбассу: смена курса
Марк Богатырев впервые показал сына от Арнгольц
Леди
Пенсия уходит на дрова: как выживает 75-летняя бабушка в деревне Потеряв обоих сыновей, бабушка Люба осталась совсем одна
Дом
5 рабочих средств, которые отмоют пятна с окрашенных стен
Как правильно ухаживать за одеждой и обувью (фото)
5 необычных идей для интерьера из TikTok
Загородный коттедж 31-летней Нюши: как он выглядит
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь