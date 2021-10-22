Выстрелы актера Алека Болдуина во время съемок привели к гибели оператора и ранению режиссера

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось в фильме как предмет реквизита.
«Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, — цитирует Франс пресс сообщение полиции. — Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».
Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем «Твиттере» фотографии, сделанные во время съемок.
Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.
В четверг 63-летний Болдуин разместил в «Инстаграме» свою фотографию на съемочной площадке, с подписью «Бог ты мой, это тяжелое дело».
Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, была гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.