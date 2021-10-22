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06:24 (мск), источник: BBC News Русская служба

Выстрелы актера Алека Болдуина во время съемок привели к гибели оператора и ранению режиссера

Оператор Галина Хачинс погибла на съемках вестерна «Раст» в городе Санта-Фе (штат Нью-Мексико), в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в ленте — популярный голливудский актер Алек Болдуин. От его выстрелов также пострадал режиссер фильма Джоэл Соуса, который находится в критическом состоянии.

Источник: AFP VIA GETTY IMAGES

Представитель компании, ведущей съемки фильма, сообщил изданию The Hollywood Reporter, что инцидент произошел во время съемок сцены, в которой Болдуин стрелял холостыми патронами. Оружие использовалось в фильме как предмет реквизита.

«Как говорят следователи, похоже на то, что в сцене, которая в этот момент снималась, должен был использоваться пистолет, — цитирует Франс пресс сообщение полиции. — Детективы пытаются установить, каким именно поражающим элементом был произведен выстрел».

Журналист Тесса Ментус опубликовала в своем «Твиттере» фотографии, сделанные во время съемок.

Как пишет The Hollywood Reporter, Болдуин играет в картине знаменитого преступника Харланда Раста. По сюжету его внука обвиняют в случайном убийстве и осуждают к повешению. Тогда Раст отправляется в Канзас, чтобы освободить его из тюрьмы.

В четверг 63-летний Болдуин разместил в «Инстаграме» свою фотографию на съемочной площадке, с подписью «Бог ты мой, это тяжелое дело».

Во время загрузки произошла ошибка.

Одним из самых известных случаев, когда во время съемок сцены с выстрелами был убит один из членов группы, была гибель актера Брэндона Ли в 1993 году. При работе над фильмом «Ворон» в него случайно выстрелили из неправильно заряженного пистолета.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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