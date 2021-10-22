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12:16 (мск), источник: Известия

Власти Рязанской области подтвердили гибель 15 человек при пожаре на заводе

Власти Рязанской области подтвердили гибель 15 человек при пожаре в цехе по производству пороха. Об этом сообщили журналистам в пятницу, 22 октября, в оперативном штабе правительства региона.

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«Оперативная группа правительства Рязанской области информирует о том, что на пожаре на заводе “Эластик” поселка Лесной Шиловского района погибли 15 человек. Один человек с сильными ожогами находится в Лесновской больнице в крайне тяжелом состоянии», — указали в пресс-службе.

Судьба еще одного человека остается неизвестной.

Пожар на территории одного из цехов завода по производству синтетических волокон «Эластик» возник утром 22 октября. По некоторым данным, ему предшествовал взрыв.

На место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян. Кроме того, к цеху выдвинулись аэромобильные группировки отряда «Центроспас» в составе около 45 человек и восьми единиц техники, а также Тульского спасательного центра МЧС России в составе 50 человек и семи единиц техники.

В настоящему моменту открытое горение в цеху на площади 160 кв. м ликвидировали, идет проливка. Поиск пропавших осложняет едкий дым.

По данным «Известий», предварительной причиной пожара стало нарушение технологического процесса в связи с неисправностью оборудования либо нарушение процесса работниками.

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