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12:31 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Один боевой». Как Алек Болдуин убил человека из реквизитного пистолета

Американский актер Алек Болдуин застрелил оператора Галину Хатчинс на съемочной площадке, ранив также режиссера Джоэла Соузу. В полиции заявили, что актер стрелял из реквизитного пистолета. Как это могло произойти?

Источник: AFP 2021

О том, что Болдуин стрелял из бутафорского оружия, заявили представители актера и полиция. По их словам, это был пистолет, заряженный холостыми патронами.

Сразу после этого происшествия, вечером в четверг по местному времени (в Европе было раннее утро пятницы), профсоюз работников шоу-бизнеса США и Канады IATSE Local 44 разослал своим членам письмо, в котором говорилось: «Ведущий актер случайно выстрелил одним боевым патроном».

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Полиция, однако, пока не подтверждает и не опровергает предположение, что в пистолете вместе с холостыми патронами случайно оказался боевой.

Работники американского кинематографа говорят, что обращение с оружием на американских съемочных площадках очень строго регламентировано. Подобные происшествия случаются, но редко, и каждое из них шокирует киноиндустрию.

«Я недавно работал над фильмом, и даже пластмассовые пистолеты нужно было каждый день выписывать и возвращать под расписку, — рассказывает австралийский актер Риз Малдун. — Именно поэтому в данном случае мы были особенно шокированы».

О том же сказал знакомый и коллега убитой украинки Алексей Федосов в интервью Би-би-си.

«На площадке, где есть оружие, обязательно должна присутствовать полиция, — говорит он. — Всегда оружие, перед тем как его дают кому-то в руки, тщательно проверяется. Проверяется обойма, проверяется, что ничего нет в стволе… Пробный выстрел в землю, и только после этого человека с оружием пускают на площадку», — говорит он.

Реквизитное оружие и холостые патроны, хотя и считаются безопасными, в некоторых условиях вполне могут убить человека.

Что такое холостой патрон?

Источник: BBC News Русская служба

Холостые патроны в киноиндустрии используются для имитации настоящего огнестрельного оружия. Они убедительны именно потому что по сути являются модифицированными настоящими.

Патрон — это гильза, в которой содержится легковоспламеняющееся вещество, чаще всего порох. Когда порох взрывается, взрывной силой он выталкивает пулю.

Холостой патрон — это патрон без пули. Вместо нее передний край патрона часто затыкают бумагой или ватой.

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Сам термин «реквизитное оружие» может относиться почти ко всему — от игрушечных пистолетов до деактивированного стрелкового. Однако часто речь идет именно о боевом оружии, переделанном под холостые.

Холостые очень реалистично выглядят в кино — порох взрывается по-настоящему со вспышкой и грохотом.

И тем не менее актеры иногда убивают холостыми партнеров по съемочной площадке или себя.

Самый известный смертельный случай произошел с Брэндоном Ли на площадке съемочного фильма «Ворон» в 1993 году, но он не единственный.

В 1984 году на съемках телешоу случайно застрелился актер Джон-Эрик Хексум.

Съемки задерживались, Хексум устал ждать и начал играть с игрушечным револьвером. Играя, он приставил его к виску и выстрелил холостым.

Хексум умер не сразу, а в больнице, от перелома костей черепа.

Правильное обращение с холостыми патронами

Смерть Хексума говорит нам о том, что с холостыми патронами тоже нужно обращаться осторожно.

Даже без пули силы волны от взрыва пороха вполне достаточно, чтобы ранить людей, стоящих слишком близко к оружию.

К тому же в кино часто пользуются холостыми патронами с увеличенным количеством пороха, чтобы вспышка была заметнее на экране.

Обычно на съемочных площадках действуют строжайшие правила. Реквизитное оружие предоставляют специалисты, которые потом наблюдают за его правильным применением.

«На каждой площадке действуют строгие правила», — говорит оружейник Майк Тристано, в прошлом работавший с Болдуином.

«Если вы на линии огня, то на вас будет маска, очки. Вы будете стоять за специальным экраном, а у камеры будет минимум людей», — говорит он.

«Чего я не понимаю, так это как в этом случае можно было ранить двоих людей, один из которых умер», — говорит он.

Другие киноработники, например, телесценарист Дэвид Слэк, высказались за полный запрет использования холостых патронов на площадке. Он подчеркнул, что оружейный огонь в 100% случаев можно заменить компьютерной графикой.

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