Исмаилову предоставили убежище в Черногории из-за «политических гонений»

На основании судебного решения Тельмана Исмаилова накануне, 22 октября, освободили из экстрадиционного изолятора. «Из обоснования вынесенного решения (о предоставлении убежища.— “Ъ”) очевидно, что обвиняемому была предоставлена международная защита из-за гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений», — говорится в решении судьи, которое цитирует портал Vijesti.
Следственный комитет России заочно арестовал Тельмана Исмаилова в октябре 2017 года. Ему вменялись организация заказного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ) и похищение певца Авраама Руссо (ст. 125 УК РФ). 1 октября Исмаилова задержали в Черногории, позднее российская Генпрокуратура запросила выдачи бизнесмена.