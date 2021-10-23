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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Исмаилову предоставили убежище в Черногории из-за «политических гонений»

Бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов получил убежище в Черногории из-за «политических гонений», следует из постановления Высшего суда в Подгорице. После получения убежища экстрадиция Исмаилова в Россию, где его заочно арестовали, стала невозможной.

Источник: РИА "Новости"

На основании судебного решения Тельмана Исмаилова накануне, 22 октября, освободили из экстрадиционного изолятора. «Из обоснования вынесенного решения (о предоставлении убежища.— “Ъ”) очевидно, что обвиняемому была предоставлена международная защита из-за гонений в стране, которая требует его выдачи, на основании политических убеждений», — говорится в решении судьи, которое цитирует портал Vijesti.

Следственный комитет России заочно арестовал Тельмана Исмаилова в октябре 2017 года. Ему вменялись организация заказного убийства (ч. 2 ст. 105 УК РФ), незаконный оборот оружия (ст. 222 УК РФ) и похищение певца Авраама Руссо (ст. 125 УК РФ). 1 октября Исмаилова задержали в Черногории, позднее российская Генпрокуратура запросила выдачи бизнесмена.

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