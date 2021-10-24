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07:11 (мск), источник: Lenta.Ru

В Колумбии задержали главу самого влиятельного наркокартеля страны

Полиция Колумбии задержала главу занимающейся наркоторговлей преступной группировки «Клан залива» Дайро Усугу по прозвищу Отоньель. Об этом сообщает газета El Tiempo. Задержание прошло в рамках совместной операции с военными в муниципалитете Некокли на северо-западе страны.

Источник: AP 2021

Участие в спецоперации приняли более 500 человек. По данным источника издания, к настоящему времени главу наркокартеля перевезли в город Медельин.

Как отметил президент Колумбии Иван Дуке Маркес в своем Twitter-аккаунте, это самый тяжелый удар, нанесенный наркотрафику страны в этом столетии.

По его словам, чего можно «сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы». Дуке добавил, что задержание Усугу «знаменует собой конец клана Персидского залива».

«Клан залива» является крупнейшим и одним из самых опасных в Колумбии, группировка занимается поставками крупных партий кокаина. 49-летний Дайро Антонио Усуга Давид был самым разыскиваемым наркоторговцем в стране.

Власти США предлагали вознаграждение до пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении. В общей сложности против него возбуждено около 120 уголовных дел.

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