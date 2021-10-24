В Колумбии задержали главу самого влиятельного наркокартеля страны

Участие в спецоперации приняли более 500 человек. По данным источника издания, к настоящему времени главу наркокартеля перевезли в город Медельин.
Как отметил президент Колумбии Иван Дуке Маркес в своем Twitter-аккаунте, это самый тяжелый удар, нанесенный наркотрафику страны в этом столетии.
По его словам, чего можно «сравнить только с падением Пабло Эскобара в 1990-е годы». Дуке добавил, что задержание Усугу «знаменует собой конец клана Персидского залива».
«Клан залива» является крупнейшим и одним из самых опасных в Колумбии, группировка занимается поставками крупных партий кокаина. 49-летний Дайро Антонио Усуга Давид был самым разыскиваемым наркоторговцем в стране.
Власти США предлагали вознаграждение до пяти миллионов долларов за информацию о его местонахождении. В общей сложности против него возбуждено около 120 уголовных дел.