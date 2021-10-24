Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова

«На данный момент Следственный комитет России еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова», — отметили в ведомстве.
В СК подчеркнули, что доказательства, собранные следствием, подтверждают причастность Исмаилова к уголовным преступлениям, и правоохранители со своей стороны сделали все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. При получении информации, что обвиняемый находится в Черногории, комитет в кратчайшие сроки передал надзорному ведомству необходимые документы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования.
«Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к преступлениям. С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам», — резюмировали в СК России.
По словам адвоката Исмаилова Марины Русаковой, он получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Предпринимателю также была выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков.
В середине октября Россия направила запрос в Черногорию об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ предприниматель и его брат Вагиф заочно арестованы и проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в СК РФ. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.
Власти Черногории задержали Исмаилова 1 октября после подачи прошения о политическом убежище. Сообщалось, что страна не будет выдавать его России из-за «политических гонений», так как одобренное убежище является абсолютным препятствием для экстрадиции.
Следственный комитет России, в свою очередь, не согласился с этим решением и поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче бизнесмена.