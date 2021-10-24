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13:12 (мск), источник: Газета.Ру

Бастрыкин поручил принять дополнительные меры для выдачи Исмаилова

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил управлению правового обеспечения и международного сотрудничества СК России совместно с Генеральной прокуратурой и МИД России принять дополнительные меры к выдаче Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве двух предпринимателей, похищении человека и незаконном обороте оружия. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Источник: РИА "Новости"

«На данный момент Следственный комитет России еще не получил официальных документов компетентных органов Черногории по вопросу выдачи Исмаилова», — отметили в ведомстве.

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В СК подчеркнули, что доказательства, собранные следствием, подтверждают причастность Исмаилова к уголовным преступлениям, и правоохранители со своей стороны сделали все возможное, чтобы привлечь его к ответственности. При получении информации, что обвиняемый находится в Черногории, комитет в кратчайшие сроки передал надзорному ведомству необходимые документы для подготовки запроса о его выдаче для дальнейшего уголовного преследования.

«Материалы следствия не оставляют сомнений в причастности Исмаилова к преступлениям. С учетом того, что преступления, которые инкриминированы Исмаилову, совершены в отношении граждан Российской Федерации, отвечать за них он должен по российским законам», — резюмировали в СК России.

По словам адвоката Исмаилова Марины Русаковой, он получил политическое убежище в Черногории из-за решения прокуратуры Цюриха о закрытии против него дела об отмывании денег. Предпринимателю также была выплачена компенсация в размере более 15 тыс. швейцарских франков.

В середине октября Россия направила запрос в Черногорию об экстрадиции бизнесмена Тельмана Исмаилова. В РФ предприниматель и его брат Вагиф заочно арестованы и проходят обвиняемыми по уголовному делу об убийстве и незаконном обороте оружия, сообщили в СК РФ. Обвинение Исмаилову было предъявлено 11 ноября 2017 года, розыск азербайджанского бизнесмена велся по линии Интерпола.

Власти Черногории задержали Исмаилова 1 октября после подачи прошения о политическом убежище. Сообщалось, что страна не будет выдавать его России из-за «политических гонений», так как одобренное убежище является абсолютным препятствием для экстрадиции.

Следственный комитет России, в свою очередь, не согласился с этим решением и поручил доложить об основаниях отказа Черногории в выдаче бизнесмена.

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