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20:12 (мск), источник: Газета.Ру

Мэр Клайпедского района Литвы задержан в России за нарушение границы

Представитель МИД Литвы Витауте Шмайжите-Кулешене заявила, что пограничная охрана России в Куршском заливе задержала нарушившего границу мэра Клайпедского района Бронюса Маркаускаса и еще двух человек. Об этом она сообщила в эфире радио LRT.

По ее словам, сотрудники консульской службы Литвы устанавливают детали произошедшего.

Ранее в Польше 28 сентября зафиксировали рекордное число попыток мигрантов пересечь границу из Белоруссии, сообщила в Twitter пограничная стража Польши.

Начиная с августа, около десяти тысяч человек попытались незаконно пересечь границу Польши с Белоруссией. Из этого числа до 8500 человек были остановлены польской пограничной стражей, около 1200 человек были задержаны и находятся в охраняемых центрах.

По данным польского правительства, до 50 человек из числа задержанных связаны с террористическими организациями и представляют угрозу.

До этого стало известно, что Польша и Литва пытались выдворить в Белоруссию свыше 8,5 тысяч беженцев.

Александра Вишневская

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