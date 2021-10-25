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07:16 (мск), источник: РБК

Премьер-министра Судана поместили под домашний арест

Премьер-министр Судана Абдалла Хамдук помещен под домашний арест, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники. Об этом также пишет Al Arabiya, отмечая, что некоторое время назад его дом окружили военные. Военные задержали нескольких министров, губернатора Хартума и представителя правящего Суверенного совета, а также перекрыли въезды в столицу. В городе отключены интернет и мобильная связь.

Источник: Reuters

По данным телеканалов, задержаны по меньшей мере четыре министра из правительства Хамдука (в том числе министры промышленности и связи), а также представитель правящего в стране Суверенного совета и губернатор Хартума.

Задержания продолжаются, Reuters отмечает, что их производят люди в военной форме без опознавательных знаков.

Al Arabiya отмечает, что задержания начались после встречи Хамдука с главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом. На ней обсуждались в том числе предложения спецпосланника США по странам Африканского Рога Джеффри Фелтмана. Он посетил страну в начале октября.

Как заявляли в Госдепартаменте, Фелтман подтвердил «приверженность США продолжающейся в Судане политической трансформации» и подчеркнул, что политическая и экономическая поддержка со стороны Вашингтона зависит от выполнения Хартумом обязательств, касающихся переходного процесса в стране.

Как передает канал, ожидается, что аль-Бурхан вскоре выступит с заявлением по поводу происходящего.

Как пишет Al Hadath, военные блокировали все въезды в Хартум и перекрыли мосты. Reuters со ссылкой на очевидца сообщает, что в столице отключены интернет и мобильная связь.
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В сентябре в Судане произошла попытка военного переворота, на улицах Хартума появились танки. Как сообщалAl Arabiya, более 20 высокопоставленных офицеров во главе с генерал-майором Абдель-Баки Бакрави взяли под контроль бронетанковый корпус суданской армии, после чего попытались захватить офисы нескольких государственных СМИ. Позднее всех участников попытки переворота арестовали.

Несколько дней спустя совет племен восточного Судана перекрыл единственный нефтепровод, который соединяет Хартум с городом Хайя, и заблокировал аэропорт Кассала. Протестующие посчитали, что их интересы не учли в мирном соглашении, которе было заключено между правительством Судана и действующими в районах, пограничных с Южным Суданом, и в провинциях Дарфур, Голубой Нил и Южный Кордофан вооруженными группировками. Документ предусматривает разделение власти с бывшими боевиками, включение их в состав национальной армии и органов власти.

В 2019 году Судан охватили беспорядки после того, как в результате государственного переворота от власти отстранили президента Омара аль-Башира, управлявшего страной с 1993 года. Управление Суданом перешло к Военному совету. Военные и оппозиция договорились об установлении в стране переходного периода сроком на три года. Однако оппозиция начала забастовку, призвав к формированию правительства. В том же году аль-Башира приговорили к двум годам исправительного учреждения за коррупцию и незаконное владение иностранной валютой.

В январе 2020 года захватить власть в стране пытались сотрудники оперативного управления разведывательной службы.

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