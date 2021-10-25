В Турции задержали семерых россиян по подозрению в поджоге леса

«Генконсульство подтверждает факт задержания 23 октября 2021 года правоохранительными органами Турции группы российских туристов, совершавших поход по маршруту “Ликийская тропа” в окрестностях Антальи. Согласно информации, полученной в местном жандармском управлении, семь российских граждан были задержаны по подозрению в поджоге лесного массива в районе Чагларджа», — сообщили в российской дипмиссии (цитата по ТАСС).
Генконсульство пояснило, что на них был составлен «протокол дачи показаний подозреваемых и свидетелей по делу». Им был предоставлен переводчик. Российская дипмиссия держит ситуацию на контроле. «В этот же день сотрудник генконсульства посетил жандармский участок для выяснения причин ареста российских граждан. Он провел встречу с задержанными, разъяснил им суть предъявленных обвинений и правовые аспекты предстоящего судебного разбирательства», — отметили там.
Россиянам предоставили бесплатных госадвокатов. «Несмотря на ходатайство адвокатов, суд принял решение на период досудебного расследования обстоятельств инцидента заключить российских туристов под стражу в качестве подозреваемых в неумышленном поджоге леса. Генконсульством направлен запрос местным властям с истребованием официальной информации по факту ареста российских граждан и обеспечения консульского доступа к задержанным», — добавили в Генконсульстве. Там продолжают следить за ходом следствия и судебных мероприятий.