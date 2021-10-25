СМИ: в столкновениях протестующих с силовиками в Хартуме ранили 12 человек

Стычки и беспорядки происходят в эти минуты в разных районах суданской столицы, демонстранты пытаются прорвать многочисленные кордоны безопасности.
Тысячи суданцев вышли на рассвете на улицы Хартума и его города-спутника Омдурмана в знак протеста против попытки военных захватить всю полноту власти в стране. Люди перекрыли улицы горящими покрышками, скандируя лозунги в поддержку гражданских сил. Кроме того, демонстранты пытаются пробиться сквозь заграждения, выставленные в ночные часы армией.
Минувшим вечером на фоне острого политического кризиса в стране в отношениях между гражданским правительством и армейской верхушкой прошла встреча главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука. Как сообщил телеканалу Asharq глава канцелярии премьер-министра Судана Адам Харика, через несколько часов после встречи люди в форме окружили резиденцию Хамдука, арестовали его с супругой и «увезли их в неизвестное место». «Вся ответственность за безопасность премьер-министра лежит на суданской армии», — сказал он, назвав происходящее в стране «переворотом».
«Вчера Хамдук встретился с главой Суверенного совета Абдель-Фаттахом аль-Бурханом, а потом у него состоялась встреча со спецпредставителем США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом, — рассказал Харика. — Были согласованы три пункта — определение даты выборов, определение даты передачи власти в Суверенном совете гражданским лицам и завершение в ноябре формирования переходных институтов власти, но, похоже, аль-Бурхан отказался от этого».
Позднее стало известно об арестах лидеров политических партий. В ответ гражданские силы и движения призвали своих сторонников выйти на улицы страны в знак протеста против попытки военных узурпировать власть в Судане.