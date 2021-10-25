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13:25 (мск), источник: ТАСС

СМИ: в столкновениях протестующих с силовиками в Хартуме ранили 12 человек

КАИР, 25 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек получили в понедельник огнестрельные ранения в столкновениях протестующих с силами безопасности в Хартуме. Об этом сообщил комитет суданских врачей, передает телеканал Al Arabiya.

Источник: Reuters

Стычки и беспорядки происходят в эти минуты в разных районах суданской столицы, демонстранты пытаются прорвать многочисленные кордоны безопасности.

Тысячи суданцев вышли на рассвете на улицы Хартума и его города-спутника Омдурмана в знак протеста против попытки военных захватить всю полноту власти в стране. Люди перекрыли улицы горящими покрышками, скандируя лозунги в поддержку гражданских сил. Кроме того, демонстранты пытаются пробиться сквозь заграждения, выставленные в ночные часы армией.

Минувшим вечером на фоне острого политического кризиса в стране в отношениях между гражданским правительством и армейской верхушкой прошла встреча главы Суверенного совета страны Абдель Фаттаха аль-Бурхана и премьер-министра Абдаллы Хамдука. Как сообщил телеканалу Asharq глава канцелярии премьер-министра Судана Адам Харика, через несколько часов после встречи люди в форме окружили резиденцию Хамдука, арестовали его с супругой и «увезли их в неизвестное место». «Вся ответственность за безопасность премьер-министра лежит на суданской армии», — сказал он, назвав происходящее в стране «переворотом».

«Вчера Хамдук встретился с главой Суверенного совета Абдель-Фаттахом аль-Бурханом, а потом у него состоялась встреча со спецпредставителем США по Африканскому Рогу Джеффри Фелтманом, — рассказал Харика. — Были согласованы три пункта — определение даты выборов, определение даты передачи власти в Суверенном совете гражданским лицам и завершение в ноябре формирования переходных институтов власти, но, похоже, аль-Бурхан отказался от этого».

Позднее стало известно об арестах лидеров политических партий. В ответ гражданские силы и движения призвали своих сторонников выйти на улицы страны в знак протеста против попытки военных узурпировать власть в Судане.
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