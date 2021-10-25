Взорвавшуюся квартиру в Набережных Челнах отключили от газа в 2010 году

По информации источника «Интерфакса», владельцу квартиры приостановили подачу газа за неуплату, но он попытался самостоятельно подключиться к трубе.
«Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки», — цитирует агентство сообщение компании «Газпром трансгаз Казань». В доме действует централизованная подача газа, электро- и теплоснабжения.
Источник издания уточняет: «Пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку». Подключение было негерметичным, произошла утечка газа, которая стала причиной взрыва, добавил собеседник агентства.
Информация о взрыве поступила в экстренные службы в 17:30 мск. По меньшей мере четыре человека пострадали, двое из них — дети 2004 и 2010 годов рождения. Пострадавшая девушка — в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще трое пострадавших находятся в реанимации, уточнили в Минздраве региона ТАСС.
Взрыв разрушил восемь квартир. Из дома эвакуировали 32 человека. Всех жильцов расселят в номера отеля, сообщили в администрации города. Следователи возбудили дело по факту обрушения части дома.