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22:02 (мск), источник: Daily Storm

Взорвавшуюся квартиру в Набережных Челнах отключили от газа в 2010 году

Квартира № 162 в жилой пятиэтажке в Набережных Челнах, где произошел взрыв, с 2010 года была отключена от газоснабжения из-за нарушения правил пользования газом. Об этом сообщает пресс-служба компании «Газпром трансгаз Казань».

Источник: AP 2021

По информации источника «Интерфакса», владельцу квартиры приостановили подачу газа за неуплату, но он попытался самостоятельно подключиться к трубе.

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«Указанная квартира была отключена от газоснабжения в марте 2010 года по причине нарушения правил пользования газом в быту. 9 марта 2021 года был произведен осмотр квартиры, подтверждено наличие заглушки», — цитирует агентство сообщение компании «Газпром трансгаз Казань». В доме действует централизованная подача газа, электро- и теплоснабжения.

Источник издания уточняет: «Пенсионеру была приостановлена подача газа за неуплату путем установки заглушки. Он попытался самостоятельно подключиться к трубе, сделав несанкционированную врезку». Подключение было негерметичным, произошла утечка газа, которая стала причиной взрыва, добавил собеседник агентства.

Информация о взрыве поступила в экстренные службы в 17:30 мск. По меньшей мере четыре человека пострадали, двое из них — дети 2004 и 2010 годов рождения. Пострадавшая девушка — в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще трое пострадавших находятся в реанимации, уточнили в Минздраве региона ТАСС.

Взрыв разрушил восемь квартир. Из дома эвакуировали 32 человека. Всех жильцов расселят в номера отеля, сообщили в администрации города. Следователи возбудили дело по факту обрушения части дома.

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