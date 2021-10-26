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10:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Алек Болдуин целился в камеру: обнародованы показания по делу об убийстве на съемках

Актер Алек Болдуин направил револьвер в камеру во время репетиции на съемочной площадке в США, утверждается в документах следствия.

Источник: REUTERS

В минувший четверг на съемках фильма «Раст» случайным выстрелом из бутафорского револьвера была убита оператор Галина Хатчинс. Легкое ранение получил режиссер Джоэл Соуза.

В данных под присягой показаниях Соузы и оператора Рида Рассела содержатся новые подробности произошедшего.

В документах говорится, в частности, что Болдуину вручили реквизитный револьвер и сказали, что он не заряжен.

Согласно показаниям, Джоэл Соуза стоял позади Хатчинс, когда прогремел выстрел.

Джоэл заявил, что Алек сидел на скамье в здании церкви и упражнялся в выхватывании пистолета, говорится в показаниях. Джоэл смотрел из-за плеча Хатчинс, когда услышал звук, похожий на удар кнута и громкий хлопок.

Болдуину сказали, что оружие разряжено | Источник: GETTY IMAGES

В показаниях режиссера говорится, что пуля попала 42-летней Галине Хатчинс в область груди.

Джоэл смутно припомнил, как Галина пожаловалась на боль в животе, и подхватил ее. Джоэл также рассказал, что она начала оседать назад, и ей помогли лечь.

Рассел, находившийся рядом с Хатчинс во время инцидента, сообщил, что, по словам самой Хатчинс, она не чувствовала своих ног.

Члены съемочной группы почтили память Галины Хатчинс | Источник: GETTY IMAGES

Когда его спросили, как Болдуин обращался с огнестрельным оружием на съемочной площадке, Рассел сказал, что актер был очень осторожен. Он припомнил случай, когда Болдуин убедился, что рядом с ним нет актера-ребенка, прежде чем начать стрелять.

В пятницу власти заявили, что помощник режиссера Дэйв Холлс передал оружие Болдуину, сказав ему, что оно «холодное» (cool), что на жаргоне кинематографистов означает, что оружие не заряжено и его можно безопасно использовать.

Между тем, Серж Светной, главный электрик кинокартины, написал в воскресенье в «Фейсбуке», что держал Хатчинс на руках, пока она умирала, и заявил, что причиной ее смерти стали «халатность и непрофессионализм».

В воскресенье член съемочной группы, работавшая с Дэйвом Холлсом над другим проектом, заявила, что в 2019 году высказывала в отношении него опасения по поводу безопасности.

Недовольство на съемочной площадке

Мэгги Голл, производитель реквизита и лицензированный пиротехник, рассказала агентству Ассошиэйтед пресс, что Дэйв Холлс и раньше игнорировал протоколы безопасного обращения с оружием и пиротехникой на съемках телешоу и однажды попытался продолжить съемку даже после того, как ответственный пиротехник на площадке потерял сознание.

При этом Голл добавила: «Дело не в Дэйве Холлсе… Это никоим образом не вина одного человека. Это более серьезный разговор о безопасности на съемочной площадке и о том, чего мы пытаемся достичь с ее помощью».

Сам Дэйв Холлс не ответил агентству Ассошиэйтед пресс, попросившему его прокомментировать эти заявления.

Инцидент произошел на съемках вестерна Rust в Нью-Мексико | Источник: REUTERS

Соуза и Рассел также рассказали о забастовке съемочной группы незадолго до инцидента в четверг.

«Рид заявил, что у съемочной группы возникли проблемы с производством фильма, в том числе с оплатой и жильем», — говорится в письменных показаниях, в которых поясняется, что шестеро членов группы покинули съемочную площадку.

Полиция Санта-Фе проводит расследование инцидента. Свое собственное расследование проводят и продюсеры фильма, которые приостановили съемки до его завершения.

Муж Хатчинс Мэтью назвал смерть жены огромной потерей. Он опубликовал фотографии пары с девятилетним сыном.

Во время загрузки произошла ошибка.
Персона
Алек Болдуин

Партнер Болдуина по фильму Дженсен Эклз также отдал дань уважения Галине Хатчинс.

«Я даже не знаю, с чего начать, — написал он. — Это трагедия эпических масштабов, которую мы все еще переживаем».

К понедельнику под петицией с требованием запрета на использование боевого оружия на съемочных площадках было собрано более 23 тыс. подписей.

Сенатор от Калифорнии Дэйв Кортезе заявил в субботу, что выдвинет законопроект, запрещающий использование боевых патронов на съемочных площадках штата, назвав использование настоящего оружия ненужным риском.

Ряд оружейников, однако, считают, что проблема не в использовании оружия.

Они отмечают, что сотни фильмов снимаются без каких-либо происшествий благодаря строгому выполнению правил обращения с оружием.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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