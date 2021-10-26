12:31 (мск), источник: Смотрим
Башенный кран упал на детскую поликлинику в Хабаровске
На записи с места происшествия слышны крики о помощи. По предварительной версии, крановщик оказался заблокирован в кабине, разнорабочий погиб.
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«Башня отвалилась, и стрела легла вот сюда», — сообщил очевидец.
Инцидент произошел днем 26 октября на пересечении улиц Павла Морозова и Сысоева. Что стало причиной ЧП, остается неизвестным. На записи с места слышны крики «Помогите!», предположительно, крановщик оказался заблокирован в кабине.
Позже стало известно, что в результате падения массивной конструкции погиб разнорабочий, а крановщика госпитализировали в тяжелом состоянии.