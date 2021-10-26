14:39 (мск), источник: Известия
Взрыв газа произошел в жилом доме в Балтийске
Хлопок газовоздушной смеси произошел на втором этаже жилого дома в Балтийске, открытое горение ликвидировано. Об этом сообщили в МЧС по Калининградской области.
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На кадрах с места событий видно, что огонь распространился на верхние этажи здания. Очевидцы инцидента растянули перед окнами простынь, на которую смогли приземлиться жильцы, которые выпрыгнули из окон, спасаясь от пламени. По данным МЧС, один человек пострадал.
После взрыва в одной из квартир в 13:58 мск доме 24 по улице Ушакова на первом этаже жилого здания начался пожар.
По предварительным данным, в доме произошел взрыв газового баллона.
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