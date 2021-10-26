15:59 (мск), источник: РБК
В двух российских городах в квартирах взорвался газ
Инциденты произошли в подмосковном Видном и Балтийске Калининградской области.
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Газовоздушная смесь взорвалась в пятиэтажном жилом доме в подмосковном Видном, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
«В результате хлопка газовоздушной смеси в четвертом подъезде жилого дома на улице Советская повреждена стена между кухней и комнатой», — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что бригада скорой медицинской помощи осматривает восемь человек, в том числе пятерых детей. По предварительной информации, госпитализация им не требуется.
Видновская городская прокуратура начала проверку в связи с происшествием и даст правовую оценку действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования, сообщает ТАСС. В пресс-службе областного ГУ МЧС агентству подтвердили, что после хлопка получила повреждения стена между кухней и комнатой, возгорания не последовало, пострадавших не госпитализировали.
В Балтийске Калининградской области в результате взрыва газа загорелась квартира, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
«Предположительно, хлопок газовоздушной смеси с последующим горением на площади 50 кв. м. На месте работают пожарно-спасательные подразделения», — сказали в пресс-службе.
Позже начальник пресс-службы ГУ МЧС по региону Алексей Баранов сообщил, что в результате инцидента на улице Ушакова есть пострадавший. «Один человек пострадал, в доме выбиты окна», — сказал собеседник агентства.
Накануне взрыв газа произошел в пятиэтажке Набережных Челнов. Тогда из дома эвакуировали 32 человека, на место приезжали четыре бригады скорой помощи. Жильцов дома расселили в гостиницы.
В результате взрыва одна девушка погибла. В тяжелом состоянии в больнице находятся 17-летний подросток и мужчина 70 лет. После взрыва также госпитализировали 11-летнего ребенка, его состояние медики оценивали как удовлетворительное.
Бытовой газ в квартире был отключен в марте 2010 года за нарушение правил его использования. При осмотре квартиры в марте текущего года специалисты подтвердили, что газ в помещении по-прежнему отключен. При этом в доме присутствует централизованное тепло- и электроснабжение, отметили в службе.
Региональный СК сообщил, что рассматривает две версии взрыва. По первой версии, взрыв газа мог произойти из-за некачественного оказания услуг по газоснабжению. По другой — из-за «неосторожных действий, связанных с неправильной эксплуатацией газового оборудования».