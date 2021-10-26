СК проверит высказывания Моргенштерна о Дне Победы

Интервью с артистом было опубликовано в Сети накануне. В разговоре с журналисткой Ксенией Собчак Моргенштерн сказал, что «вообще не понимает вот этого праздника Победы, которая состоялась 76 лет назад». Наверное, гордиться просто нечем, заявил рэпер.
«В связи с обращением в Следственный комитет России представителей ветеранской организации с просьбой проверить высказывания музыкального исполнителя Алишера Моргенштерна о Дне Победы, председатель Следственного комитета России поручил руководителю Главного следственного управления по Москве А. А. Стрижову организовать проверку», — отметили в пресс-службе.
В Следственном комитете также добавили, что высказывания Моргенштерна ветераны сочли оскорбляющими историческую память тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. Теперь в рамках процессуальной проверки будет установлено, имеются ли в высказываниях артиста нарушения действующего законодательства.
Ранее в этот день сам рэпер заявил, что в интервью его фразу о Дне Победы вырвали из контекста. Он подчеркнул, что СМИ, как всегда, переворачивают его слова «в своих грязных целях». По словам Моргенштерна, он уважает и гордится ветеранами. Рэпер также принес свои извинения.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 26 октября посоветовал молодому поколению чаще общаться с ветеранами. Представитель Кремля указал, что молодые популярные личности должны помнить, что они «так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для нашей страны понятия, как День Победы».