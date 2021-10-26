Северный флот сообщил подробности спасения судна от пиратов

На борту панамского контейнеровоза, захват которого предотвратили российские моряки в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины, один румын и один гражданин России. Об этом заявил командир группы кораблей Северного флота, капитан первого ранга Станислав Варик, его слова РБК передали в пресс-службе Минобороны.
«В команде судна было 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», — сказал Варик.
По его словам, военные получили информацию о захвате судна от Международного бюро противопиратской деятельности. После этого командующий распорядился направить в этот район вертолет, который в условиях «сильнейшего тропического ливня» прибыл на место.
«Удаление составило более 80 км. Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна», — рассказал Варик.
Восемь пиратов сели в лодку, как только услышали звук вертолета и увидели воздушное судно, уточнил командующий. Затем она начала маневрировать на высокой скорости и удалилась с места.
По словам Варика, отряд кораблей привели в полную боевую готовность, по тревоге подняли группы антитеррористической деятельности морской пехоты. После этого отряд направился к точке, где обнаружили судно, в этот район морпехи добрались за 2,5 часа.
К тому моменту было известно, что экипаж контейнеровоза не выходит на связь, а на верхней палубе отсутствуют люди.
«Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена», — заключил Варик. Связаться с экипажем судна удалось на расстоянии 1−2 км.
Ранее Минобороны заявило, что российские моряки не допустили захвата пиратами панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе у западного побережья Африки. Как сообщили в Минобороны, на большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» поступил сигнал бедствия от сухогруза «Люция» под панамским флагом. Борт следовал в Камерун из Того. По информации экипажа, его пытались захватить неизвестные вооруженные люди, которые подошли к кораблю на «быстроходной лодке». После того как экипаж судна подал сигнал бедствия, он укрылся в машинном отделении.