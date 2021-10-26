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19:38 (мск), источник: РБК

Северный флот сообщил подробности спасения судна от пиратов

Дежурившие в Гвинейском заливе российские моряки получили сигнал бедствия от панамского судна. Они подняли военный вертолет, при виде которого пираты, пытавшиеся захватить судно, сбежали.

Во время загрузки произошла ошибка.

На борту панамского контейнеровоза, захват которого предотвратили российские моряки в Гвинейском заливе, находились 20 граждан Украины, один румын и один гражданин России. Об этом заявил командир группы кораблей Северного флота, капитан первого ранга Станислав Варик, его слова РБК передали в пресс-службе Минобороны.

«В команде судна было 22 человека: один россиянин, один румын и 20 украинцев. Все находились живые и здоровые и укрыты в этом помещении», — сказал Варик.

По его словам, военные получили информацию о захвате судна от Международного бюро противопиратской деятельности. После этого командующий распорядился направить в этот район вертолет, который в условиях «сильнейшего тропического ливня» прибыл на место.

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«Удаление составило более 80 км. Прибыв в район, обнаружил высокоскоростную быстроходную лодку, которая маневрировала вдоль борта захваченного судна», — рассказал Варик.

Восемь пиратов сели в лодку, как только услышали звук вертолета и увидели воздушное судно, уточнил командующий. Затем она начала маневрировать на высокой скорости и удалилась с места.

По словам Варика, отряд кораблей привели в полную боевую готовность, по тревоге подняли группы антитеррористической деятельности морской пехоты. После этого отряд направился к точке, где обнаружили судно, в этот район морпехи добрались за 2,5 часа.

К тому моменту было известно, что экипаж контейнеровоза не выходит на связь, а на верхней палубе отсутствуют люди.

«Уже к этому моменту времени я связался с международным бюро по борьбе с пиратством, оповестил их о том, что мы выходим на контакт с судном, что пираты вытеснены из района и их деятельность прекращена», — заключил Варик. Связаться с экипажем судна удалось на расстоянии 1−2 км.

Ранее Минобороны заявило, что российские моряки не допустили захвата пиратами панамского контейнеровоза в Гвинейском заливе у западного побережья Африки. Как сообщили в Минобороны, на большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» поступил сигнал бедствия от сухогруза «Люция» под панамским флагом. Борт следовал в Камерун из Того. По информации экипажа, его пытались захватить неизвестные вооруженные люди, которые подошли к кораблю на «быстроходной лодке». После того как экипаж судна подал сигнал бедствия, он укрылся в машинном отделении.

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