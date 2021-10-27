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16:11 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

По подозрению в махинациях при строительстве в Арктике задержан экс-руководитель Главного управления обустройства войск

Как стало известно «Ъ», новые махинации были выявлены при строительстве российских военных объектов в Арктике. По версии полиции, Евгений Горбачев, в свое время являвшийся учредителем московского ООО «Спецстрой-1», а впоследствии возглавлявший основного застройщика вооруженных сил — АО «Главное управление обустройства войск», и его компаньон причастны к хищению порядка 232 млн из более 4,3 млрд руб., выделенных на возведение радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля. Предпринимателей после обысков задержали, а в среду суд изберет им меру пресечения.

Во вторник сотрудники ГУЭБиПК МВД, а также столичной полиции провели обыски и выемки документов в квартирах бывших гендиректора ООО «Спецстрой-1» Александра Ашгибисова и учредителя компании, известного в военных кругах строителя Евгения Горбачева. Оба предпринимателя были задержаны в качестве подозреваемых по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК), которое расследуется следственной частью УВД по Юго-Западному округу Москвы. По данным «Ъ», в основу дела, возбужденного 1 октября, легли материалы проверок того же ГУЭБиПК и Генпрокуратуры России.

Как было установлено в ходе предварительного следствия, ФГУП «Главное управление инженерных работ № 2 при Спецстрое России» (ГУИР № 2 сейчас — ФГУП ГСВГУ № 14) заключило 30 июля 2015 года два госконтракта с ООО «Спецстрой-1» на 4 млрд 361 млн руб. На них ООО должно было построить объекты для радиолокационных отделений и пунктов наведения авиации на мысе Шмидта и острове Врангеля Иультинского района Чукотского автономного округа.

Для реализации контрактов ГУИР № 2 перечислило начиная с сентября 2015 года на счета «Спецстроя-1» в АО «Газпромбанк» на Кутузовском проспекте в Москве 2,561 млрд руб. в качестве авансовых платежей. Согласно контракту, все работы подрядчик должен был выполнить с учетом допсоглашений в мае 2016 года.

По версии следствия, руководители ООО «Спецстрой-1» совместно с неустановленными лицами обязательства в установленные сроки в полном объеме не выполнили, а денежные средства в размере 232,5 млн руб. похитили, перечислив их на основании фиктивных договоров на счета подконтрольных ООО «Форматика» и ООО «Санпласт». Так, в сентябре 2015 года между «Спецстроем-1» и «Форматикой» был заключен договор поставки стройматериалов, в результате которого на ее расчетный счет в ПАО АКБ «Пересвет» на Шаболовке было перечислено 112,5 млн руб., а в ноябре того же года по договору займа на расчетный счет «Санпласта» в том же «Пересвете» перевели еще 120 млн руб.

По версии следствия, поставки стройматериалов под гособоронзаказ не были осуществлены, заем не возвращен, а денежные средства обналичены и похищены.

Кроме того, выяснилось: чтобы скрыть хищения, руководство ООО «Спецстрой-1» в декабре 2015-го — июне 2016 года подделало документы сдачи строительных работ с использованием стройматериалов на сумму более 508,7 млн руб., и это притом что на самом деле они были приобретены и поставлены на мыс Шмидта и остров Врангеля ООО «Русальянсстрой».

Следует отметить, что в прошлом году Черемушкинский райсуд Москвы признал соучредителей «Русальянсстроя» Дмитрия Бушманова и Алексея Эккерта виновными в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство тех же военных объектов в Арктике, и приговорил к девяти годам колонии общего режима каждого. Суд также удовлетворил иск потерпевшей стороны — ФГУП ГСВГУ № 14 — и взыскал с осужденных солидарно нанесенный ими ущерб на сумму без малого 3 млрд руб.

В ходе предварительного следствия было установлено, что «Спецстрой-1» к маю 2016 года с учетом дополнительных соглашений так и не построил вышки визуального наблюдения и вышки для размещения «Волга»; площадки для размещения РЛС П-18М, емкости для пожаротушения, сети связи, дизельную электростанцию и резервуары для топлива к ней, а также площадки для развертывания передающих антенно-мачтовых устройств.

В ходе обысков у господ Ашгибисова и Горбачева была изъята рабочая документация по договорам, средства связи и компьютеры, содержимое которых, как полагают в полиции, поможет найти похищенные средства. Кроме того, не исключено, что к Евгению Горбачеву, который после «Спецстроя» в 2017—2020 годах возглавлял АО «Главное управление обустройства войск», могут возникнуть вопросы и по другим контрактам, исполненным для вооруженных сил.

АО под его руководством выполняло порядка тысячи проектов в области военного строительства. Среди них строительство и реконструкция таких знаковых объектов, как здания Военной академии РВСН и Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге, а также главного храма вооруженных сил.

Причем уголовного преследования господин Горбачев вполне мог избежать, однако его регистрацию в кандидаты на последних выборах в Госдуму от КПРФ за нарушения аннулировал суд в Иваново.

В среду следствие планирует обратиться в Гагаринский райсуд с ходатайствами об избрании подозреваемым мер пресечения в виде ареста. Сами фигуранты причастность к хищениям отрицают.

Юрий Сенаторов

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