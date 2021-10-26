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23:22 (мск), источник: Телеканал 360°

Суд в Турции освободил из-под стражи арестованных по делу о поджоге леса россиян

Семерых россиян, арестованных в Турции за непредумышленный поджог леса, отпустили из СИЗО. Об этом заявил RT вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил RT.

Источник: AP 2021

«Апелляция адвокатов была удовлетворена. Была изменена мера пресечения на не связанную с заключением под стражу», — сказал он.

Этого, по словам собеседника издания, удалось добиться благодаря совместным усилиям МИД России, адвокатов и правозащитников.

При этом как уточняется, обвинения с туристов пока не сняты, они останутся в Турции.

Мать одного из задержанных — Дмитрия Коршунова — Ирина Вдовкина рассказала RT, что сын только что позвонил ей от ворот изолятора.

«Они вышли, сейчас жилье им помогут снять. Пока их отпускать не будут: они под подпиской. Будут ждать решения суда», — рассказала женщина.

Полиция Турции ранее арестовала семерых россиян, которые решили пройти пешком по Ликийской тропе и оказались среди лесного пожара. Но полиция посчитала, что к поджогу причастны туристы. Россиян взяли под стражу на время предварительного расследования.

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