В России зафиксировано 1 123 смерти из-за ковида за сутки. Это новый максимум

Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 582. При этом уже две недели ковид выявляют более чем у 30 тыс. человек в сутки.
Общее количество заразившихся увеличилось до 8 352 601. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.
Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 151. Всего уже выздоровели 7 242 735 человек.
Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,7% от общего числа заразившихся.