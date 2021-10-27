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11:40 (мск), источник: ТАСС

В России зафиксировано 1 123 смерти из-за ковида за сутки. Это новый максимум

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 123 против 1 106 днем ранее, это новый максимум с начала пандемии.

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Источник: Reuters

Всего с начала пандемии умерли 233 898 пациентов, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,8%, следует из данных штаба.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 36 582. При этом уже две недели ковид выявляют более чем у 30 тыс. человек в сутки.

Общее количество заразившихся увеличилось до 8 352 601. В относительном выражении прирост новых случаев составил 0,44%.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 29 151. Всего уже выздоровели 7 242 735 человек.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, осталась на уровне 86,7% от общего числа заразившихся.

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