Материалы дела против Элджея о пропаганде наркотиков поступили в суд

Как сообщает телеканал РЕН ТВ 27 октября, сотрудники правоохранительных органов провели проверку по заявлению о содержании в его песнях пропаганды запрещенных веществ.
Ранее, 20 октября, Зюзинский суд оштрафовал блогера Юрия Дудя на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков. Административное дело было возбуждено 26 апреля после проверки интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и рэпером Алишером Моргенштерном на предмет пропаганды наркотиков. Предпосылкой к этому стало обращение волонтеров Лиги безопасного интернета в ГУ МВД по Москве. Организация просила принять меры реагирования, направленные на пресечение нарушений и привлечение к юридической ответственности виновных лиц.
В отношении Моргенштерна также было возбуждено административное дело за пропаганду наркотиков. Отмечалось, что поводом для этого стали клипы артиста «Розовое вино — 2» и Family. После чего 3 июня суд оштрафовал артиста на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ.