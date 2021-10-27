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20:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Подозреваемого в расправе над семьей Михаила Яхонтова перехватили по пути за границу

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Белоруссии по пути в Европу подозреваемого в убийстве бывшего топ-менеджера ОАО «Смоленский банк» Михаила Яхонтова и членов его семьи. Им оказался деловой партнер банкира. По предварительным данным, преступник убил Яхонтова из-за возникшего между ними конфликта, а жену и сына финансиста устранил как свидетелей.

Источник: Смоленский Банк

Факт задержания «по горячим следам» предполагаемого убийцы бывшего заместителя управляющего московским филиалом Смоленского банка Михаила Яхонтова, его жены Антонины Носаревой и их сына Глеба «Ъ» подтвердили источники в правоохранительных органах. Напомним, тела убитых во вторник утром обнаружила домработница, пришедшая в квартиру финансиста в жилом комплексе «Воробьевы горы» на Мосфильмовской улице. Сам банкир лежал в коридоре, члены его семьи — в комнатах.

По предварительным данным, причиной смерти Яхонтова стало ножевое ранение горла, а его домочадцы были задушены, причем у мальчика оказалась сломанной шея.

Вычислить предполагаемого убийцу сотрудники уголовного розыска смогли очень оперативно. Им помогли записи с многочисленных видеокамер, установленных в жилом комплексе и вокруг него. Подозреваемым оказался бывший деловой партнер банкира Андрей Скрипкин.

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По версии следствия, у него и господина Яхонтова случился конфликт, и подозреваемый пришел домой к финансисту именно с целью убийства.

Похоже, преступник не ожидал, что дома окажутся жена и сын Михаила Яхонтова. Их он убил как свидетелей. После расправы он сразу же уехал из Москвы. Его объявили в оперативный розыск и задержали в Белоруссии по пути в Европу. Сегодня ему заочно будет избрана мера пресечения в виде ареста, а когда он будет доставлен обратно в Москву, следствие сможет точно установить мотивы убийства финансиста.

Не исключено, что корни конфликта с бывшим деловым партнером кроются в истории крушения Смоленского банка. Напомним, в 2019 году Михаил Яхонтов и двое его бывших коллег получили сроки по делу о растрате средств банка и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Фигуранты дела должны выплатить многомиллиардную сумму по иску АСВ.

Александр Александров, Николай Сергеев

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