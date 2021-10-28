Экс-главу «Автодора» отправили под домашний арест за злоупотребления

С ходатайством об аресте 62-летнего Сергея Кельбаха в Басманный райсуд обратился следователь главного следственного управления СКР, который и возбуждал в июле 2019 года уголовное дело в отношении господина Кельбаха по факту злоупотребления им должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ).
Отметим, что до недавнего времени экс-председатель правления «Автодора» (организация была создана в 2009 году для развития сети скоростных платных автомагистралей в РФ) являлся по делу подозреваемым.
Окончательно с его процессуальным статусом следствие определилось буквально на днях, после того как были завершены две комиссионные строительно-технические судебные экспертизы. Проанализировав их результаты, следователь вызвал господина Кельбаха на очередной допрос, по окончании которого он и был задержан.
Судебное заседание, начавшееся во второй половине дня, завершилось поздно вечером. Аргументы в пользу необходимости отправить бывшего чиновника в СИЗО были приведены стандартные: может скрыться, оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства по делу или иным образом воспрепятствовать ходу расследования. В свою очередь, адвокаты господина Кельбаха сообщили, что ничего из перечисленного следователем их подзащитный не предпринимал за прошедшие два года и не намерен делать этого впредь. В отношении своего клиента они просили избрать любую меру пресечения, кроме реального ареста.
Судье Елене Ленской доводы защиты показались более убедительными, и она отправила Сергея Кельбаха до 11 декабря под домашний арест.
Фигуранту разрешено использовать интернет и другие средства связи только при чрезвычайных ситуациях. В ближайшее время сотрудники ФСИН наденут на господина Кельбаха электронный браслет, чтобы контролировать его перемещения.
Как уже рассказывал «Ъ», уголовное преследование господина Кельбаха было связано с масштабными нарушениями при строительстве ЦКАД. Выявлены они были во время совместной проверки, которую провели Генпрокуратура и Счетная палата по поручению президента Владимира Путина. В октябре 2018 года после очередного срыва пуска первого участка ЦКАД глава государства распорядился разобраться не только с этим, но и проверить обоснованность увеличения стоимости строительства дороги с 300 млрд до 313 млрд руб.
Первые оргвыводы последовали уже в феврале 2019 года, когда Сергей Кельбах покинул «Автодор», правда, по собственному желанию, перебравшись в кресло советника генерального директора ОАО РЖД Олега Белозерова по инвестиционным вопросам.
При этом следует отметить, что за время работы Сергея Кельбаха на посту руководителя госкомпании «Автодор» (2011−2019 годы) в его адрес не раз звучала критика, а сам он сталкивался с проблемами.
Так, в 2011 году из-за протестов экологов на год была заморожена стройка трассы М11 в районе Химкинского леса. В 2015 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев объявил главе «Автодора» выговор за «ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Госкомпанию регулярно критиковала Счетная палата за неэффективное использование денег и неспешность в работе. Очередной отчет о том, что сроки запуска ЦКАД в очередной раз срываются, Счетная палата выпустила за месяц до ухода Сергея Кельбаха из «Автодора». Кольцевая магистраль в итоге вводилась поэтапно, но уже без господина Кельбаха: последний участок запустили в июле 2021 года.
Будучи главой госкомпании «Автодор», господин Кельбах успел сделать ряд важных заявлений. В интервью «Ъ» в 2013 году он, в частности, говорил о том, что в перспективе в Московской области появится ЦКАД-2 (дублер «большой бетонки»), однако новое руководство «Автодора» (сейчас госкомпанию возглавляет Вячеслав Петушенко) эту идею не развило. В 2015 году Сергей Кельбах одним из первых заявил о планах ввести на платных дорогах в РФ систему free-flow (проезд без остановки перед шлагбаумом), впоследствии она была внедрена на ЦКАД.
По данным «Ъ», основная претензия правоохранителей к госкомпании «Автодор», являвшейся заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства, сводилась к необоснованной выдаче в 2017 году аванса в размере 2 млрд руб. АО «Крокус интернешнл», возглавляемому Арасом Агаларовым. Его организация пришла в 2015 году на смену прежнему подрядчику — компании «Стройгазконсалтинг», которая за год после выигрыша тендера так ничего и не построила. АО «Крокус интернешнл» на строительство, содержание и ремонт первого участка ЦКАД между Минским шоссе и трассой М4 «Дон» протяженностью 49 км в общей сложности было выделено 48 млрд руб. Вскоре после возбуждения уголовного дела в своем официальном заявлении СКР утверждал, что «незаконные действия Кельбаха повлекли причинение ущерба в сумме более 2 млрд руб.».
Впрочем, в конце прошлого года тогдашний заместитель председателя СКР Ростислав Рассохов говорил уже об ущербе от действий Сергея Кельбаха в размере чуть более 136 млн руб.
Эту сумму бывший руководитель «Автодора» выделил на разработку документации по ЦКАД одной из фирм, но эти работы якобы не были предусмотрены федеральной целевой программой.
Олег Рубникович, Иван Буранов.