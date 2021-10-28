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12:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Роковой выстрел Алека Болдуина: что рассказал шериф

Полиция штата Нью-Мексико, где актер Алек Болдуин случайно застрелил женщину-оператора во время съемок, не спешит предъявлять обвинения или производить аресты.

Источник: GETTY IMAGES

Актеру Алеку Болдуину в ходе съемок фильма «Ржавчина» (Rust) в Нью-Мексико дали револьвер, который оказался заряжен боевым патроном. Не зная об этом, он, в соответствии со сценарием, произвел выстрел в сторону камеры, случайно убив оператора Галину Хатчинс и ранив режиссера Джоэля Соузу. Об этом сообщил в ходе пресс-конференции шериф округа Санта-Фе Эйдан Мендоса.

Жертвой трагического выстрела стала оператор Галина Хатчинс | Источник: GETTY IMAGES

Шериф дал понять, что следствие находится еще на ранней стадии, поэтому говорить о возможных подозреваемых, предъявлении обвинений или арестах слишком рано.

Мендоса подтвердил, что все причастные к этому трагическому случаю, в том числе Алек Болдуин, сотрудничают с полицией и что в общей сложности следователи намерены опросить около 100 человек, которые в тот момент находились на съемочной площадке.

«Пока совершенно ясно только то, что Алеку Болдуину было передано оружие. Оружие было настоящим, и из него был произведен выстрел боевым патроном, в результате чего погибла Галина Хатчинс и был ранен Джоэл Соуза», — отметил шериф Санта-Фе.

Какие подробности сообщила полиция?

  • Свинцовая пуля, извлеченная из плеча режиссера Джоэла Соузы, в самом деле была выпущена из револьвера, из которого стрелял Алек Болдуин.
  • С этим револьвером обращались три человека, и все они сотрудничают с полицией. Хотя сам выстрел произвел Алек Болдуин, до него это оружие держали в руках помощник режиссера Дэвид Холлс и оружейница Ханна Гутьеррес-Рид
  • Во время фатального выстрела на съемочной площадке находилось от 90 до 100 человек
  • С места происшествия было изъято около 600 улик, в том числе около 500 холостых патронов и муляжей, а также три пистолета
  • Полиция назвала оружие, из которого был произведен смертельный выстрел: это револьвер образца 1873 года F LLI Pietta Long Colt 45-го калибра. Следователи обнаружили также стреляную гильзу от этого револьвера
  • Все три пистолета с места происшествия будут проанализированы в лаборатории. Хотя они заряжены муляжами или холостыми патронам, полиция полагает, что среди патронов, обнаруженных на месте происшествия, могут быть и боевые
  • Шериф предпочел пока не говорить о возможных обвинениях или арестах, сославшись на то, что для этого понадобится еще много работы

Перестрелка с риском для жизни

По словам актера Иэна Хадсона, который играет роль преступника в злополучном фильма «Ржавчина», еще до трагического случая с выстрелом Алека Болдуина ему самому пришлось столкнуться с угрозой для жизни во время съемок сцены перестрелки, в которой по понятным причинам применялось огнестрельное оружие.

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Как рассказал Хадсон в интервью сайту TMZ, ему по сценарию уготовано было погибнуть от пули, и в процессе он отметил для себя сразу несколько моментов, заставивших его всерьез поволноваться о собственной безопасности.

Хадсон отметил, что камеры и члены съемочной группы, находившиеся у него за спиной, были прикрыты специальными щитами, в то время как между ним и стреляющими в него ружьями ничего не было, и хотя они были заряжены холостыми патронами, он чувствовал попадания в лицо и тело и ударную волну от выстрелов.

Актера не покидало ощущение опасности. «Оно было тяжелым и сильным, — вспоминает он, — потом я говорил с другими участниками съемок, и мы все сошлись на том, что это ощущение было очень острым, страшным и реальным».

Хадсон припомнил также, что незадолго до фатального выстрела актеры вспоминали случай гибели актера Брэндона Ли.

«Этот разговор заходил пару раз, а ведь мы делали все то же, что и 30 лет назад, так что все нужно проверять и еще раз перепроверять, — говорит он. — Я — начинающий актер и не хотел поднимать шум, так что старался делать, что мне велят, и держал язык за зубами, но многие другие актеры, которые давно снимаются, причем в главных ролях, дважды и даже трижды проверяли оружие уже после того, как оружейница выдала его и объявила безопасным».

Завершая интервью, Хадсон однозначно дал понять, что с его точки зрения использование на съемках настоящего оружия — очень опасное занятие.

«Выстрел из любого оружия — это страшно, — признался он. — В меня много раз стреляли и убивали на камеру, и этот опыт никак нельзя назвать положительным. Скорее, я ощущал угрозу для жизни, и мне очень жаль, что случилось то, что случилось, потому что в конечном итоге они просто снимали кино».

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