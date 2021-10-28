15:41 (мск), источник: РБК
Застрявшего в Южной Корее из-за COVID российского хакера выдали США
Россиянин въехал в Южную Корею в начале пандемии и не смог вовремя вернуться домой из-за карантинных ограничений. Фамилию экстрадированного не называют.
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Власти Южной Кореи экстрадировали в США россиянина, которого там обвиняют в участии в многонациональной хакерской группировке, сообщает агентство Yonhap.
Депортация состоялась 20 октября, фамилию и имя россиянина власти не назвали. Ему было предъявлено обвинение в Северном окружном суде штата Огайо.
Суд Сеула рассмотрел запрос США и одобрил выдачу 2 сентября.
Об аресте россиянина в сентябре 2021 года сообщило издание KBS News. В материале он фигурирует как «господин А». Инкриминируемые ему преступления относятся к 2016 году, хакер, по версии обвинения, работал из России.
Россиянин оставался в Южной Корее более года. Срок действия его паспорта истек и через посольство он оформил новый документ, однако воспользоваться им для возвращения на родину не успел — 25 мая корейское Министерство юстиции получило экстренный запрос на экстрадицию от Минюста США.
На процессе обвиняемый не признал свою вину. РБК направил запрос в посольство России в Республике Корея.
Госсекретарь США Энтони Блинкен 1 октября заявил, что Россия, как и другие страны, должна привлекать киберпреступников к ответственности, иначе США будут вынуждены принять меры. Блинкен сообщил, что США должны «перейти в наступление» в борьбе с киберпреступностью и ликвидировать преступные организации. «Если какая-либо страна, будь то Россия или любое другое государство, укрывает такие группы, она обязана с ними разбираться, устранять их, ликвидировать и преследовать их в судебном порядке», — заявил он.
В конце сентября 2021 года американские власти депортировали из США гражданина России Алексея Буркова, которого обвиняют в киберпреступлениях, его задержали в аэропорту Шереметьево. Российские правоохранительные органы обвиняют Буркова в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений.
Россиянина в 2015 году задержала полиция Израиля. После этого в 2019 году Буркова экстрадировали в США. Посольство России в Израиле заявляло, что данное решение «является отступлением израильской стороной от своих международных обязательств». Россия тогда направила США ноту протеста.
В январе 2021 года суд в США приговорил к 12 годам тюрьмы за хакерскую деятельность и мошенничество в интернете россиянина Андрея Тюрина. Он признал себя виновным в краже данных клиентов банка JPMоrgan Chase и других компаний.
В Вашингтоне заявляли, что Тюрин совершил самую крупную кражу данных клиентов банка в истории США. Прокуратура сообщила, что он взломал данные почти 140 млн клиентов и украл информацию 12 компаний.