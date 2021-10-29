08:25 (мск), источник: Известия
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Фигурантам дела о пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в марте 2018 года вынесли приговор 29 октября.
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Обвиняемыми по делу проходят восемь человек: генеральный директор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, технический директор компании-собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова, руководитель компании «Системный интегратор», которая оборудовала торговый центр системами противопожарной безопасности, Игорь Полозиненко; инженер компании Александр Никитин, руководитель тушения пожара в ТЦ «Зимняя вишня» Андрей Бурсин и начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин, а также охранник ККК Сергей Антюшин.
Постановление приговора по уголовному делу в отношении восьми фигурантов продолжается с 30 сентября. Как заявил судья Николай Быданцев на заседании 30 сентября, Богданова склонила Судденок и Соболева к преступлению с целью извлечения прибыли, распределив роли членов группы для создания видимости обеспечения пожарной безопасности. Судденок обязана была игнорировать нарушения безопасности, а Соболев создавать видимость обеспечения безопасности в ТЦ.
Судебный процесс проходит в помещениях Ленинского суда из-за отсутствия больших помещений в Заводском районном суде. Потерпевшими по уголовному делу признаны почти 450 человек.
Так, Юлию Богданову признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц») и ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц») и приговорили к 14 годам лишения свободы.
Судденок обвиняется по ч.3 статьи 238 УК РФ и ч. 3 статьи 219 УК РФ. Она была приговорена к 13,5 годам колонии.
Соболев был признан виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей и нарушении требования пожарной безопасности и по решению суда был приговорен к 11 годам лишения свободы.
Глава компании по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» был осужден на 6,5 лет колонии.
Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на 6 лет лишения свободы. Он обвиняется в халатности (ч. 3 статьи 293 УК РФ). По данным следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.
Генин обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц» (ч. 3 статьи 293). Его приговорили к 5 годам лишения свободы.
Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии.
Пожар в «Зимней вишне», унесший жизни 60 человек, в том числе детей, произошел в марте 2018 года. По данным следствия, возгорание произошло из-за короткого замыкания на четвертом этаже ТЦ. Гибели людей, по данным следствия, способствовали нарушения требований пожарной безопасности. В частности, в торговом центре не работали системы пожарной защиты, а эвакуационные выходы были закрыты.
В декабре 2019 года Бурсина освободили из СИЗО. В октябре суд отпустил из следственного изолятора еще трех фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне» — Генина, Полозиненко и Никитина. Им изменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий.
30 сентября 2021 года суд признал руководителей кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» виновными в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Суд установил, что Богданова, Судденок и Соболев совершили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью детей.
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