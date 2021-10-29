Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Затонувший предшественник ледоколов обнаружили в Канаде Он патрулировал арктические воды во время обеих мировых войн
Фоторепортажи
7Названы семь мифов о яйцах: правда или ложь
9Коварная еда: какие продукты еще больше разжигают аппетит
12:24 (мск), источник: Газета.Ру

Депутата Госдумы от КПРФ Рашкина поймали с убитым лосем в Саратовской области

Полиция поймала депутата Государственной думы восьмого созыва от КПРФ Валерия Рашкина с убитым лосем в Лысогорском районе Саратовской области, в регионе охота запрещена. Об этом сообщает Sarnovosti.ru.

Отмечается, что правоохранитель и сотрудник комитета охотничьего хозяйства и рыболовства остановили автомобиль политика 26 октября. В машине был еще один мужчина. Автомобиль, за рулем которого был сам Рашкин, оформлен на Саратовское областное отделение КПРФ.

При осмотре багажника авто полицейский обнаружил убитого лося. Сам депутат заявил, что они с приятелем нашли животное в лесу, решили его забрать и разделить. При этом политик подчеркнул, что понимал незаконность своих действий.

Ориентировочный ущерб от незаконной добычи составляет 240 тыс. для самца лося и 400 тыс. руб. для самки.

Полицейский попросил Рашкина пройти медицинское освидетельствование на наличие опьянения, депутат отказался. Тогда в отношении него был составлен административный протокол по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Ранее сообщалось, что руководителю московского отделения КПРФ Валерию Рашкину может грозить ответственность за призывы к незаконной акции в Москве.

 В Кремле прокомментировали предложение об обязательной вакцинации
Бориса Щербакова снова госпитализировали с пневмонией
Что изменится в жизни россиян с 1 ноября
Полиция возбудила дело после задержания Рашкина с тушей лося
Жители Сочи возмущены наплывом туристов в нерабочие дни
Совладельца компании по производству сырков объявили в розыск
Жителей Земли предупредили о приближении невыносимой жары
Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
В Гидрометцентре рассказали об аномально теплой погоде
Здоровье
Хирург-онколог: «В медицине нужно контролировать усталость» Откровенное интервью с человеком, который помог сотням пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
Hi-Tech
В России стартовали продажи российского «смартфона для параноиков» (цена) У него есть особые опции для защиты личных данных
Авто
Первая электрическая Toyota — раскрыты главные подробности Японская марка готовится к запуску в серию электрокроссовера bZ4Х. Европейская премьера состоится в декабре, продажи стартуют в середине 2022 года
Кино
74-летняя Варлей вернется на экраны: первые фото в новой роли Актриса занята на площадке сериала «Тетя Люси»
Товары для дома
5 нужных предметов для тех, кто мерзнет дома
Топ-5 кофеварок с AliExpress, в которые влюбятся даже фанаты чая
Крутые товары отдадут со скидками до 90%
Как улучшить рабочее место дома
Gnezdo.ru
Огромная потеря для мира кино: заявление Балуева
Что произошло с Никитой Панфиловым. Грустно
Как прожить на прожиточный минимум?
Макс впервые показал сына от Арнтгольц
Леди
Не только Джонни Депп: все мужчины 50-летней Вайноны Райдер Хрупкая красавица отмечает юбилей
Дом
Как улучшить рабочее место дома
6 правил влажной уборки, которые сэкономят ваше время
В США продают дом на маленьком острове посреди залива
Как выглядит квартира в Москве с очень-очень большими комнатами
Подпишитесь на нас
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь