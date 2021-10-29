Уголовное дело возбуждено после обнаружения в авто Рашкина туши лося

«29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.
Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.
«Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ. В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», — отметили в ГУ МВД.
В сообщении ведомства не упоминается имя водителя, однако, ранее в этот день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина. По данным источника «Известий», именно он был за рулем автомобиля. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс осмотра автомобиля и составления протокола.