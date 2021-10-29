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12:20 (мск), источник: Известия

Уголовное дело возбуждено после обнаружения в авто Рашкина туши лося

В Саратовской области возбудили дело о незаконной охоте после обнаружения в машине мужчины туши лося, топора и двух ножей. Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в ГУ МВД.

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«29 октября в ночное время в полицию поступило сообщение о выстрелах в Лысогорском районе Саратовской области. В ходе выезда участковый уполномоченный полиции совместно с представителем Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства обнаружили на месте происшествия автомобиль под управлением мужчины 1955 года рождения. При осмотре автомашины полицейским были найдены фрагменты туши лося, а также топор и два ножа со следами крови», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мужчина, управлявший автомобилем, пояснил, что они вместе с товарищем заметили тушу подстреленного животного, после чего решили ее разделать.

Пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного опьянения водитель отказался.

«Составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.26 КоАП РФ. В настоящее время граждане проверяются на возможную причастность к незаконной добыче животного. По факту произошедшего отделом дознания территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а., ч. 1, ст. 258 УК РФ (Незаконная охота)», — отметили в ГУ МВД.

В сообщении ведомства не упоминается имя водителя, однако, ранее в этот день комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области подал в полицию заявление на члена президиума ЦК КПРФ Валерия Рашкина. По данным источника «Известий», именно он был за рулем автомобиля. Также в Сети появилось видео, на котором запечатлен процесс осмотра автомобиля и составления протокола.

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