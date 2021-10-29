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15:07 (мск), источник: РБК

«Росгосстрах» вернет матери погибшего школьника взысканные ₽400 тыс

«Ласточка» сбила школьника в Подмосковье в 2019 году. Страховщик объяснил взыскание 400 тыс. руб. с матери погибшего школьника автоматизацией процесса. Компания обещает вернуть деньги родственникам погибшего.

Источник: РИА "Новости"

«Росгосстрах» объяснил требование к матери сбитого электричкой школьника 400 тыс. руб. и пообещал вернуть ей деньги.

«К сожалению, автоматизация процесса регрессного взыскания (возможность обратного требования. — РБК) и ряда процедур сопровождения досудебных или судебных претензий может не учитывать социальную составляющую и последствия для конкретного человека или семьи и не позволяет с учетом всех обстоятельств сразу реализовать внепроцедурное решение — например, отказаться от претензии», — заявили РБК в пресс-службе компании.

Как подчеркнули в «Росгосстрахе», бездействие страховщика в такой ситуации может быть расценено как нарушение действующего законодательства. «Гражданский кодекс предполагает, что в ситуациях, как эта, требования обращаются на наследников или применительно к несовершеннолетним — на законных представителей», — добавили в пресс-службе.

Сейчас, как указали в компании, юристы «Росгосстраха» занимаются урегулированием ситуации с регрессом к семье погибшего школьника и определяют механизм законного возвращения ей взысканных средств.

О том, что «Росгосстрах» потребовал от семьи школьника, которого насмерть сбила электричка в Подмосковье, 400 тыс. руб. за повреждения, которые поезд получил в аварии, сообщил портал Ura.ru со ссылкой на досудебную претензию компании.

Инцидент произошел в ноябре 2019 года на подмосковной станции «Поварово» Октябрьской железной дороги (Ленинградское направление). Тогда 15-летний школьник переходил пути по наземному переходу и не заметил приближающийся скоростной поезд «Ласточка». До приезда скорой подросток умер от полученных травм.

В сентябре текущего года, мать погибшего получила письмо от «Росгосстраха». В нем говорилось, что поезд получил повреждения во время аварии и страховая компания была вынуждена выплатить РЖД сумму ущерба — 400 972 ₽

В «Росгосстрахе» утверждают, что в аварии был виноват школьник, который нарушил правила безопасности. С 14 лет подростки сами несут ответственность за причиненный вред, а значит, как указала компания, у законных представителей погибшего возникли обязательства перед компанией. Вместе с тем страховщик пригрозил, что, если дело дойдет до суда, сумма претензий может вырасти на 25%, а если родные подростка откажутся платить, суд может отобрать у них имущество.

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