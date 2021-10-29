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15:22 (мск), источник: РБК

YouTube-блогер Пыж получил 5 лет колонии за сбор секретных сведений

Ведущий YouTube-канала Urbanturizm Андрей Пыж, который имеет российское и украинское гражданства, получил срок за сбор сведений, составляющих гостайну. Telegram-каналы писали, что блогер собирал информацию о московском Метро-2.

Мосгорсуд приговорил диггера и YouTube-блогера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы за незаконный сбор сведений, составляющих государственную тайну. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

37-летнего жителя Ленинградской области осудили по п. «д» ч. 2 ст. 283.1 УК РФ (незаконные получение, распространение и перемещение за пределы России сведений, составляющих государственную тайну). Пыж будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

«В суде установлено, что Пыж являлся участником так называемого диггерского сообщества и не имел допуск к государственной тайне и к сведениям, составляющим государственную тайну», — говорится в сообщении.

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В прокуратуре отметили, что в период с 2018 по август 2020 года Пыж незаконно получил сведения, составляющие государственную тайну, в отношении конструктивных особенностей и технических систем некоторых режимных объектов, расположенных в московском регионе.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Мосгорсуда.

Андрея Пыжа, известного также как МШ или Андрей Няшный, арестовали летом прошлого года. СМИ писали, что у него дома прошел обыск, а арест был инициирован ФСБ. В материалах дела говорилось, что блогер обвинялся в незаконном получении сведений, составляющих государственную тайну, сопряженном с распространением этих сведений или перемещением носителей таких сведений за пределы России. Вину Пыж не признал.

Как писал ТАСС, в деле Пыжа речь шла о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего видеоблога. Источник агентства говорил, что эти документы находятся под грифом «секретно».

Telegram-канал Baza, ссылаясь на неназванные источники, сообщал, что видеоблогера могли арестовать за подготовку к съемкам и сбор информации о московском Метро-2.

Метро-2 — неофициальное название бывших засекреченных московских подземных транспортных сооружений мобилизационного предназначения, находившихся в ведении Службы специальных объектов Главного управления специальных программ президента России и Минобороны вплоть до 1999 года.

Эти стратегические подземные коммуникации примыкают к Московскому метрополитену, но не входят в его состав.

Андрей Пыж, у которого есть гражданства России и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. На его YouTube-канал Urbanturizm подписано 807 тыс. человек.

Михаил Юшков
При участии:
Маргарита Овсянникова

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