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18:13 (мск), источник: РБК

В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса

Два новых случая заражения штаммом AY.4.2 выявили в Татарстане. Ученые в Британии предупреждали, что он может быть до 15% заразнее дельты. Но доказательств более высокой смертности или уровня госпитализации при этой мутации нет.

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В России выявили два новых случая заражения штаммом коронавируса AY.4.2 — мутацией дельта-штамма, сообщили в Роспотребнадзоре.

Новых заразившихся обнаружили в Татарстане. До этого глава ведомства Анна Попова сообщала о трех случаях — в Москве и области.

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«Выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов (цитата по «РИА Новости»).

Штамм AY.4.2 — вариант дельта-штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Индии. Этот вариант может быть на 10−15% более заразным, предупредили в середине октября эксперты из Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона. По их информации, в Великобритании на штамм AY.4.2 приходится почти 10% всех случаев заражения.

В России речь пока идет о единичных случаях, отмечал Хафизов. По его словам, доказательств того, что новая вариация дельта-штамма AY.4.2 приводит к большему риску госпитализации или смерти, пока нет.

О том, что мутации COVID-19 не вызывают опасений у властей, также сообщила Попова. «Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается», — отметила она. Попова добавила, что в ведомстве внимательно наблюдают за ситуацией.

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