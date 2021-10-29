В России выявили пять случаев нового варианта коронавируса

В России выявили два новых случая заражения штаммом коронавируса AY.4.2 — мутацией дельта-штамма, сообщили в Роспотребнадзоре.
Новых заразившихся обнаружили в Татарстане. До этого глава ведомства Анна Попова сообщала о трех случаях — в Москве и области.
«Выявлены пять изолятов нового коронавируса, относящихся к сублинии штамма дельта AY.4.2 и имеющих все значимые генетические отличия. Три из них были обнаружены в Москве и Московской области, а еще два — получены у пациентов в Казани и селе Богатые Сабы (Республика Татарстан)», — сказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов (цитата по «РИА Новости»).
Штамм AY.4.2 — вариант дельта-штамма коронавируса, который впервые обнаружили в Индии. Этот вариант может быть на 10−15% более заразным, предупредили в середине октября эксперты из Института Сенгера в Кембридже и Института генетики в Университетском колледже Лондона. По их информации, в Великобритании на штамм AY.4.2 приходится почти 10% всех случаев заражения.
В России речь пока идет о единичных случаях, отмечал Хафизов. По его словам, доказательств того, что новая вариация дельта-штамма AY.4.2 приводит к большему риску госпитализации или смерти, пока нет.
О том, что мутации COVID-19 не вызывают опасений у властей, также сообщила Попова. «Пока ничего супертревожного такого в мутациях нет, но очень может быть, потому что чем медленнее мы прививаемся, тем быстрее вирус приспосабливается», — отметила она. Попова добавила, что в ведомстве внимательно наблюдают за ситуацией.