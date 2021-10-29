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20:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Суд в США приговорил Тинькова к году надзора за пределами страны

Окружной суд Северной Калифорнии приговорил российского бизнесмена, основателя TCS Group (головная компания Тинькофф-банка) Олега Тинькова к году надзора, передают ТАСС и РБК со ссылкой на корреспондентов.

Источник: AP 2021

Суд утвердил мировое соглашение, которое господин Тиньков заключил с Минюстом США по делу о налоговых нарушениях при отказе от американского гражданства.

Соглашение с Минюстом предусматривало, что Олег Тиньков выплатит компенсацию в $506 млн, к моменту вынесения приговора она уже была уплачена. Также бизнесмен выплатит дополнительный штраф в $250 тыс., сообщает ТАСС. Надзор будет осуществляться за пределами США.

Судья Джон Тайгар связал отсутствие реального срока с тяжелым состоянием здоровья Олега Тинькова. Напомним, осенью 2019 года бизнесмену диагностировали лейкемию, позднее он перенес операцию по пересадке костного мозга. Прокурор сообщила, что обвинение отозвало оставшиеся пункты уголовного обвинения.

США обвиняли господина Тинькова в сокрытии активов на $1 млрд при уплате налога на выход из гражданства. В сентябре бизнесмен урегулировал часть налоговых претензий, а позднее — признал вину по одному из обвинений (в мошенничестве в налоговой сфере) и заключил сделку со следствием.

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