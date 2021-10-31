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01:59 (мск), источник: Известия

СМИ сообщили об отравлении российских туристов в отеле Хургады

Отдых в отеле египетского курорта Хургада завершился отравлением для почти 30 российских туристов. Об этом сообщает в субботу, 30 октября, «РИА Новости» со ссылкой на родственника одного из отдыхающих.

Источник: AP 2021

По словам жителя Татарстана Азата Сабирова, отравившихся, в том числе его супругу, госпитализировали. Среди пострадавших есть дети от двух лет и старше.

«Произошло массовое отравление граждан РФ, всех заболевших везут в госпиталь. У меня там жена, шестилетний сын, теща. Супруге стало плохо сегодня с утра, сыну — после обеда, на скорой привезли в госпиталь», — отметил он.

Жена Сабирова рассказала, что в течение всего дня отравившихся туристов из России опрашивали полицейские, а также городские власти. В планах местных властей возбудить уголовное дело в отношении руководства отеля из-за антисанитарных условий, добавила она.

При этом собеседник ТАСС в Федерации туристических палат Египта сообщил, что количество отравившихся составляет 10 человек, они госпитализированы в стабильном состоянии и проходят лечение.

В кризисном центре МИД России «Известиям» информацию о массовом отравлении российских туристов в Хургаде не подтвердили.

16 октября стало известно, что в сауне отеля на западе Албании погибли российские туристы, 60-летний Сергей Буренков, его 58-летняя супруга Наталия Буренкова, их дочь Екатерина Буренкова и ее жених Никита Белоусов. Причиной смерти россиян мог стать хлор в бассейне при отеле. Сотрудник мог использовать слишком много чистящего средства, что и привело к гибели людей. Следов насилия на телах погибших не было обнаружено. 19 октября по факту гибели четырех туристов из РФ генпрокуратура Албании приняла решение возбудить уголовное дело по статье «Убийство».

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