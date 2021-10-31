Болдуин предложил ограничить использование боевого оружия на съемках

Алек Болдуин выступил за ограничение использования боевого оружия на съемках фильмов после того, как от его выстрела погибла оператор. Видеозапись беседы американского актера с журналистами опубликовал портал TMZ.
«Чтобы избежать случаев, когда [на съемках] может пойти что-то не так, а также на фоне этой ужасной трагедии (гибели оператора. — РБК) должны быть приняты новые меры», — заявил Болдуин.
В частности, в качестве возможной меры можно было бы использовать на съемочной площадке пластиковые (игрушечные) пистолеты, отметил актер.
Как поясняет The New York Times, во время съемок обычно используются настоящие пистолеты, заряженные холостыми патронами. Холостой патрон — это гильза с порохом, но без пули. Вместо нее передний край холостого патрона на съемках часто затыкают бумагой или ватой. В результате холостые выглядят реалистично — порох взрывается с шумом и вспышкой.
Болдуин добавил, что он «не эксперт в этой области» и поэтому вопрос «решать не ему». Однако сам актер, по его словам, «полностью поддерживает» введение ограничений, которые позволят обеспечить безопасность людей во время съемок, и будет «содействовать» этому «любыми возможными способами».
Болдуин выстрелил боевым патроном из пистолета 22 октября на съемках фильма «Ржавчина» в штате Нью-Мексико. Погибла 42-летняя оператор Галина Хатчинс, также был ранен 48-летний режиссер Джоэл Соуса.
Актер добровольно дал показания и сотрудничает с полицией. Он назвал случившееся трагедией и выразил соболезнования родным и близким погибшей. По его словам, гибель оператора от пули — это несчастный случай из разряда «один на триллион».
Как следует из показаний, актер не знал, что в пистолете был боевой патрон. Оружие ему передал помощник режиссера, который, в свою очередь, выбрал один из трех бутафорских пистолетов, оставленных мастером-оружейником на съемочной площадке. Тогда помощник прокричал актеру фразу «Cold gun!» — она означает, что в оружии нет боевых патронов. По словам помощника режиссера, он также не знал, что пистолет был заряжен.
Портал TMZ со ссылкой на источники сообщал, что члены съемочной группы могли в нерабочее время использовать этот пистолет для стрельбы по мишеням за пределами съемочной площадки. Еще один собеседник таблоида, который был на площадке во время съемок, рассказал, что, когда полицейские прибыли на место, они обнаружили, что боевые и холостые патроны лежали рядом.