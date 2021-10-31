Число отравившихся россиян в Египте выросло до 40

Жизням туристов ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное и стабильное.
«В больницу обратились 40 человек, к настоящему моменту четверых выписали, 36 человек проходят лечение», — сказал представитель Федерации туристических палат Египта ТАСС. По его словам, госпитализированных россиян могут отпустить в понедельник.
По информации Федерации, прокуратура ведет расследование по факту отравления в отеле. Ему грозят крупные штрафы и полное закрытие с отзывом лицензии в случае нарушений требований санитарной безопасности по продуктам питания, напиткам и оказываемым услугам.
Генконсул России в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что остальных туристов из AMC Royal расселяют по другим гостиницам. Генконсульство проведет проверку, только ли россияне отравились в гостинице.