Министерство туризма Египта объявило о закрытии отеля после отравления россиян

Он подчеркнул, что во всех отелях на курортах Египта крайне строго соблюдаются меры предосторожности и гигиенические стандарты, плюс проводятся регулярные проверки. В то же время, по словам чиновника, в определенных ситуациях «имеет место человеческий фактор», а именно ошибки сотрудников гостиниц.
«Отель, где произошел инцидент, решено закрыть. Сейчас он уже не принимает новых постояльцев — там проживают только те, кто приехал еще до этих событий. Для контроля на соответствие всем критериям в отеле, пока не закончится отдых гостей, проводит проверку комиссия минтуризма и минздрава», — сказал аль-Асы «РИА Новости».
Помощник министра туризма Египта уточнил, что AMC Royal будет закрыт до тех пор, пока не будет полностью удовлетворять всем условиям и критериям. При этом точного срока возобновления работы отеля он не назвал, но отметил, что под критериями соответствия подразумеваются правила работы кухни, гигиены и поведения сотрудников, в случае нарушения которых немедленно принимаются санкции.
О массовом отравлении российских туристов в отеле AMC Royal стало известно 30 октября.
В воскресенье в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек. Уточнялось, что четверо из них уже выписаны из больницы.
В этот же день генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев сообщил, что санитарные власти Хургады закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов, на двое суток.
В свою очередь в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что на данный момент состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.
При этом российские туристы в беседе с «Известиями» отмечали антисанитарию в отеле.
По их словам, еда была невкусной, а тарелки грязными. Кроме того, российская туристка Светлана, которая в числе многих других путешественников из РФ оказалась жертвой массового отравления в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада, рассказала, что в настоящий момент гостиница продолжает работать.
Позднее пресс-секретарь посольства РФ в Каире Илья Водянов сообщил, что госпитализированных в египетской Хургаде после массового отравления в отеле россиян планируется выписать из медучреждения уже сегодня, 31 октября.